В США вышли на администратора канала, куда 'сливали' секретные данные Пентагона: это нацгвардеец ВВС США

Руководителем игрового онлайн-чата, куда за последние несколько месяцев были слиты секретные документы американской разведки, является 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс Джек Тейшейра. В его группе Thug Shaker Central от 20 до 30 человек, в основном молодые люди и подростки, объединились из-за общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.

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Об этом сообщило издание The New York Times. Отмечается, что два официальных лица США подтвердили, что следователи хотят поговорить с летчиком Тейшейрой об утечке правительственных документов, он может обладать информацией, имеющей отношение к расследованию.

Издание поговорило с четырьмя членами чат-группы Thug Shaker Central, один из которых сказал, что знает человека, который слил информацию, как минимум три года, встречался с ним лично и называл его OG. Друзья описали его как старшего, чем большинство членов группы, которые были подростками, и бесспорного лидера, который имел доступ к разведывательным документам благодаря своей работе. Хотя друзья по игре не назвали лидера группы по имени, след цифровых доказательств, собранный The Times, приводит к летчику Тейшейре.

Также, по словам участников сообщества, документы начали привлекать более широкое внимание только после того, как один из членов группы взял несколько десятков документов и разместил их на общедоступном онлайн-форуме. Оттуда их подхватили русскоязычные Telegram-каналы, а затем The New York Times, которая первой сообщила о них.

Как сообщило издание Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, в четверг подозреваемый в утечке строго засекреченных документов США военнослужащий Национальной гвардии ВВС Джек Тейшейра будет арестован в Массачусетсе.

"Мы все еще изучаем, как это произошло, а также масштаб проблемы. Были сделаны шаги, чтобы внимательнее изучить, как и кому распространяется этот тип информации. Мы до сих пор пытаемся оценить, что там может быть", – сказал американский чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Минобороны Украины отреагировали на утечку секретных документов США, которые могут касаться войны в Украине. В ведомстве заявили, что о планировании военных операций всегда знает узкий круг лиц, поэтому риск утечки такой информации очень низок, хотя его и нельзя отрицать;

– некоторые из военных документов США, слитых в сеть, не прошли проверку оригинальности – в Белом доме назвали их подлогом. Проверка продолжается, какой процент уже исследован, не уточняется.

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