Отвечал за работу коммуникационной сети: стало известно, чем занимался арестованный за утечку разведданных Джек Тейшейра

В Национальной гвардии ВВС США обнародовали более подробную информацию о летчике 1-го класса Джеке Тейшейре, которого ФБР арестовало по подозрению в утечке разведданных Пентагона. Он отвечал за работу коммуникационной сети ВВС США.

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Об этом пишет CNN, ссылаясь на информацию Нацгвардии ВВС США.

Согласно служебному списку 21-летнего Джека Тейшейры, он был военнослужащим Air National Guard штата Массачусетс. В службу присоединился в сентябре 2019 года.

Официально он являлся специалистом Cyber Transport Systems. По данным ВВС США, перед специалистами Cyber Transport Systems стоит задача убедиться, что широкая глобальная сеть коммуникаций службы работает правильно.

Звание лётчика 1-го класса является третьим рядовым званием, которое получает лётчик. Согласно досье, Тейшейра получил одну медаль ВВС за достижения, которая является стандартной медалью для летчиков его возраста и звания.

Интересные детали к портрету арестованного Джека Тейшейры приводит The Guardian. По информации издания, он являлся лидером группы онлайн-чата, куда впервые были загружены сотни фотографий секретных документов Пентагона.

Интернет-группа называется Thug Shaker Central и состоит из 20-30 молодых людей и подростков, объединенных увлечением оружием, военным снаряжением и видеоиграми. Расистский язык являлся общей чертой группы.

По словам несовершеннолетнего члена группы, их лидер "имел негативное представление о правительстве", изображая правительство и особенно правоохранительные органы и спецслужбы как репрессивную силу. Джек Тейшейра говорил о "превышении власти".

Подросток также рассказал, что общался с Тейшейрой за несколько дней до ареста, и отметил, что он "казался очень растерянным и не знающим, что делать".

"Он полностью отдает себе отчет в том, что происходит и какие могут быть последствия. Он просто не уверен, как решить эту ситуацию... Кажется, он очень расстроен этим", – сказал подросток.

В своем последнем сообщении одногруппникам Тейшейра сказал "держаться тихо и удалять любую информацию, которая может относиться к нему", включая любые копии секретных документов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля в США арестовали нацгвардейца, подозреваемого в утечке секретной информации Пентагона. У него был отозван допуск к системе безопасности и доступ к секретным правительственным системам.

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