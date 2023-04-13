В США арестовали подозреваемого в утечке секретной информации Пентагона нацгвардейца. Фото и видео

Федеральное бюро расследований США арестовало подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона 21-летнего военнослужащего Национальной гвардии ВВС Джека Тейшейру.

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Об этом 13 апреля сообщило американское издание Fox News. Отмечается, что у гвардейца отозвали допуск к системе безопасности и доступ к секретным правительственным системам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В Национальной гвардии заявили, что проинформированы о "предполагаемой роли, которую, возможно, сыграл военнослужащий национальной гвардии штата Массачусетс в недавней утечке строго засекреченных документов из Пентагона".

"Национальная гвардия очень серьезно относится к этому вопросу и будет поддерживать следователей. Национальная безопасность является нашим главным приоритетом, и любая попытка подорвать ее ставит под угрозу наши ценности и подрывает доверие между нашими членами, общественностью, союзниками и партнерами", – сказано в заявлении.

Арест Тейшейра в связи c "предполагаемым несанкционированным удалением, хранением и передачей секретной информации национальной обороны" подтвердил генеральный прокурор Меррик Гарланд, сообщает CNN.

"Агенты ФБР задержали Тейшейру сегодня днем ​​без происшествий", – сказал Гарланд на пресс-конференции, добавив, что подозреваемому будет предъявлено обвинение в федеральном суде.

На вопросы журналистов генпрокурор отвечать отказался.

Напомним: издание The New York Times сообщило, что куратором игрового онлайн-чата, куда за последние несколько месяцев были слиты секретные документы американской разведки, является 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс Джек Тейшейра. В его группе Thug Shaker Central от 20 до 30 человек, преимущественно молодые люди и подростки, объединились из-за всеобщей любви к оружию, расистских онлайн-мемов и видеоигр.

По словам участников сообщества, документы начали привлекать более широкое внимание после того, как были размещены на общедоступном онлайн-форуме, откуда их подхватили русскоязычные Telegram-каналы, а затем The New York Times, которая первой сообщила о них.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Госдепе США заверили, что утечка секретных документов Пентагона не повлияет на военную помощь Украине. США будут продолжать поддерживать Киев в борьбе с полномасштабным вторжением России;

– в Минобороны Украины отреагировали на утечку секретных документов США, которые могут касаться войны в Украине. Там подчеркнули, что о планировании военных операций всегда знает узкий круг лиц, поэтому риск утечки такой информации очень низкий, хотя его и нельзя отрицать.

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