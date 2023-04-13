Джек Тейшейра 'спалился' из-за стола и пола на кухне, где он делал фото секретных документов для слива. Фото

Американские спецслужбы смогли идентифицировать подозреваемого в сливе секретных документов Пентагона Джека Тейшейру по фотографиям места, где были сфотографированы просочившиеся бумаги. Нацгвардейца выдали кухонная столешница и пол в доме его детства.

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Об этом сообщило издание The New York Times. Отмечается, что гранитная столешница с характерным узором и белая напольная плитка видны на полях некоторых просочившихся брифингов разведки. Тот же внутренний декор виден на фотографиях семейного дома, размещенных в Интернете одним из ближайших родственников летчика Тейшейры.

Напомним: 21-летнего военнослужащего Национальной гвардии ВВС Джека Тейшейру ФБР арестовала 13 апреля. У гвардейца также отозвали допуск к системе безопасности и доступ к секретным правительственным системам.

В Национальной гвардии США заявили, что очень серьезно относятся к этому вопросу и будут поддерживать следователей.

Арест Тейшейра в связи c "предполагаемым несанкционированным удалением, хранением и передачей секретной информации национальной обороны" подтвердил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее издание The New York Times сообщило, что куратором игрового онлайн-чата, куда за последние несколько месяцев были слиты секретные документы американской разведки, является 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс Джек Тейшейра;

– в Госдепе США заверили, что утечка секретных документов Пентагона не повлияет на военную помощь Украине. США будут продолжать поддерживать Киев в борьбе с полномасштабным вторжением России.

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