Бросали петарды и камни: мигранты снова штурмовали границу Беларуси с Польшей. Видео

В ночь на вторник, 30 ноября, мигранты дважды штурмовали границу Беларуси с Польшей. Они бросали камни, металлические трубы и петарды.

Попытки прорывы нелегалы совершили на участках пограничной заставы в Шудзялове и в Мельнике, сообщила пресс-служба польской пограничной службы. (чтобы посмотреть видео, проскролльте дальше). Пограничникам и военнослужащим удалось отразить атаки.

Они уточнили, что за минувшие сутки границу Беларуси с Польшей пытались пересечь 134 человека. Кроме того, были задержаны два гражданина Украины, которые оказывали содействие мигрантам.

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Мигрантский кризис на границе Польши и Беларуси обострился в начале ноября. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Беларусь создала миграционный кризис на границе при поддержке России, чтобы дестабилизировать ЕС. Действия непризнанного беларусского президента Александра Лукашенко и главы РФ Владимира Путина он назвал гибридной войной, которую те объявили Европе.

В свою очередь Лукашенко заявил, что будет всячески поддерживать мигрантов, которые находятся на границах страны, в их стремлении попасть в страны Евросоюза, в частности в Польшу и Германию. Он заверил, что дело якобы в воссоединении семей.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач предупредил, что тысячи мигрантов, прибывших на белорусско-польскую границу из стран Ближнего Востока и Африки, могут оказаться на территории Украины. Минск имеет серьезные проблемы с таким количеством людей и растущим среди них возмущением, а потому силовые структуры Беларуси могут способствовать незаконному пересечению границ ближайших государств, считает политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября польские пограничники зафиксировали новые попытки мигрантов прорваться в их страну со стороны Беларуси.

О ситуации на границе между Беларусью и Польше, ее причинах и угрозах для Украины читайте в нашем материале.