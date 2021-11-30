Бросали петарды и камни: мигранты снова штурмовали границу Беларуси с Польшей. Видео

Ольга Ганюкова
Мир
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Бросали петарды и камни: мигранты снова штурмовали границу Беларуси с Польшей. Видео

В ночь на вторник, 30 ноября, мигранты дважды штурмовали границу Беларуси с Польшей. Они бросали камни, металлические трубы и петарды.

Попытки прорывы нелегалы совершили на участках пограничной заставы в Шудзялове и в Мельнике, сообщила пресс-служба польской пограничной службы. (чтобы посмотреть видео, проскролльте дальше). Пограничникам и военнослужащим удалось отразить атаки.

Они уточнили, что за минувшие сутки границу Беларуси с Польшей пытались пересечь 134 человека. Кроме того, были задержаны два гражданина Украины, которые оказывали содействие мигрантам.

Видео дня

Польские пограничники не пропустили мигрантов
Польские пограничники отразили атаку

Мигрантский кризис на границе Польши и Беларуси обострился в начале ноября. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Беларусь создала миграционный кризис на границе при поддержке России, чтобы дестабилизировать ЕС. Действия непризнанного беларусского президента Александра Лукашенко и главы РФ Владимира Путина он назвал гибридной войной, которую те объявили Европе.

В свою очередь Лукашенко заявил, что будет всячески поддерживать мигрантов, которые находятся на границах страны, в их стремлении попасть в страны Евросоюза, в частности в Польшу и Германию. Он заверил, что дело якобы в воссоединении семей.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач предупредил, что тысячи мигрантов, прибывших на белорусско-польскую границу из стран Ближнего Востока и Африки, могут оказаться на территории Украины. Минск имеет серьезные проблемы с таким количеством людей и растущим среди них возмущением, а потому силовые структуры Беларуси могут способствовать незаконному пересечению границ ближайших государств, считает политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября польские пограничники зафиксировали новые попытки мигрантов прорваться в их страну со стороны Беларуси.

О ситуации на границе между Беларусью и Польше, ее причинах и угрозах для Украины читайте в нашем материале.

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