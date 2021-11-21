Лукашенко и Путин хотят дестабилизировать ЕС, они не остановятся, – премьер Польши

Миграционный кризис на польской границе, созданный Беларусью при поддержке России, призван дестабилизировать Европейский Союз. На самом деле происходящее является гибридной войной, которую Александр Лукашенко и Владимир Путин объявили Европе.

С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Соответствующий ролик был опубликован на его странице в Facebook с подписью "Мы защищаем Европу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Политик отметил, что за последние недели собрано достаточно доказательств того, что именно беларусский режим доставляет мигрантов к польской границы и способствует их проникновению в страны ЕС.

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"Сегодня первая цель – это Польша, а следующие – Германия, Бельгия, Франция и Испания", – сказал Моравецкий.

Упомянул премьер и газовый вопрос. По его словам, вся Европа уже сейчас чувствует рост цен на энергоносители после того, как поставки газа в страны ЕС были резко сокращены.

"Это только начало – диктаторы не остановятся...Я обращаюсь ко всем людям свободного мира: Польша, Литва и Латвия нуждаются в вашей солидарности", – добавил премьер-министр.

Он пообещал, что Польша сделает все возможное, чтобы защитить Европу, и поблагодарил всех, кто сейчас поддерживает действия страны относительно мигрантов на беларусско-польской границе.

"Мы создали союзы, благодаря которым мы можем быть вместе во время кризиса, а не в поодиночке...Когда кто-то пытается проникнуть в наш дом, мы защищаем его. Этот принцип применим к национальным границам, границам Евросоюза и НАТО. Встанем плечом к плечу. Давайте защищать Европу", – резюмировал Матеуш Моравецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Польше не исключают, что граница с Беларусью в будущем может быть полностью закрыта. Это необходимо для оказания экономического давления на Лукашенко.