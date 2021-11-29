Мигранты снова попытались прорваться из Беларуси в Польшу: пограничники раскрыли подробности

За сутки 28 ноября польские пограничники зафиксировали несколько новых попыток пересечения границы нелегальными мигрантами со стороны Беларуси. К тому же в этом им содействовали белорусские силовики.

Около сотни беженцев были задержаны. Об этом сообщает в Twitter пограничная служба Польши (Straż Graniczna).

Отмечается, что на охраняемом пограничным постом участке в Мельнике польскую границу атаковала группа из 33 иностранцев при поддержке белорусских служб.

"Каждую ночь белорусские службы портят ограждение на границе, чтобы позволить мигрантам незаконно пересечь границу и перейти на польскую территорию. Сегодня такая попытка произошла в районе Мельника", – говорится в сообщении ведомства.

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Еще несколько попыток прорваться через забор на границе двух стран мигранты предприняли на других участках.

В течение дня в целом польские пограничники задержали 92 беженцев, было вынесено семь постановлений о выезде с территории Республики Польша.

В сообщении отмечается, что высокая активность иностранцев наблюдается на реке Буг – естественной плотине на границе с Беларусью. Этот 171-километровый участок на воде сотрудники пограничной службы Польши патрулируют "днем и ночью, круглый год, независимо от погодных условий".

Как сообщал OBOZREVATEL, польские правоохранители задержали троих граждан Украины за попытку доставить в страну нелегальных мигрантов. Оказалось, что кроме них, беженцам также помогали таджикистанец и россиянин.