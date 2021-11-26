Беларусь 'устала' от мигрантов, их могут направить в Украину, - МИД Польши

Тысячи мигрантов, прибывшие на белорусско-польскую границу из стран Ближнего Востока и Африки, могут оказаться на территории Украины. Минск имеет серьезные проблемы с таким количеством людей и растущим среди них возмущением, а потому силовые структуры Беларуси могут содействовать незаконному пересечению границ ближайших государств.

Об этом рассказал в интервью "Укринформу" заместителя министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач. Он отметил, что польские пограничники продолжают занимать непоколебимую позицию в предотвращении прорыва так называемых беженцев на территорию стран ЕС, куда так стремятся.

"Необходимо понимать, что Лукашенко (самопровозглашенный президент Беларуси, – Ред.) сам начинает испытывать проблемы с мигрантами в своей стране. Он пообещал им возможность пересечения границы, взял от них деньги – ведь каждый иностранец платил за такую услугу немалую сумму – и при этом они продолжают оставаться на территории Беларуси. От этого растет возмущение, разочарование и протестные настроения", – описал польский чиновник серьезность ситуации.

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Также Пшидач добавил, что нарастает напряжение и среди самих пограничников Беларуси, которые ежедневно ощущают на себе давление. Таким образом коллапс может найти выход и на других межах, граничащих с Республикой.

"Первые агрессивные действия были на литовском и частично латвийском участках границы, а сейчас это Польша. Конечно, в дальнейшем это могут быть другие страны, в том числе Украина. Я разговаривал с моим украинским коллегой Николаем Точицким, нашим литовским партнером, Варшава информирует Киев о возможной опасности", – заключил политик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, польские силовики регулярно сталкиваются с агрессией и попытками прорвать кордон со стороны иракских мигрантов с начала кризиса на границе с Беларусью. Однако накануне опасная ситуация возникла в самой Польше, где в охраняемом лагере содержат иностранцев, уже нелегально проникших на территорию европейского государства.