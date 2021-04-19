Боррель – о беспрецедентном количестве войск РФ у границ Украины: риск дальнейшей эскалации очевиден

Россия перебросила к границам Украины и в оккупированный Крым беспрецедентное количество военных – более 150 тысяч.

Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в понедельник, 19 апреля, после заседания Совета ЕС по иностранным делам. Выступление транслировалось на сайте ведомства.

Такого сильного сосредоточения войск РФ еще никогда не было, отметил политик. Он подчеркнул, что все министры иностранных дел ЕС призывают РФ к деэскалации ситуации.

"Российское наращивание военных сил очень беспокоит. Более 150 тысяч российских военных находятся на границе Украины и в Крыму. Риск дальнейшей эскалации очевиден", – сказал представитель ЕС.

Он также выразил приверженность Украине "за ее сдержанный ответ" на эскалацию.

"Призыв всех министров [иностранных дел ЕС] достаточно четкий – полное восстановление, мощная поддержка украинского суверенитета и внутренней целостности", – заявил Боррель. Он также высказал поддержку позиции украинской стороны в "нормандском" формате.

По словам Борреля, Евросоюз "увеличит дипломатические усилия" для восстановления территориальной целостности Украины и посетит саммит "Крымской платформы" 23 августа.

В то же время сейчас ЕС не планирует вводить новые экономические санкции против России или высылать российских дипломатов.

Напомним, ранее Боррель призвал Российскую Федерацию отвести свои войска от границы Украины, назвав ситуацию очень опасной.

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