В ЕС потребовали от России отвести войска от границ Украины

В Евросоюзе призвали Российскую Федерацию отвести свои войска от границы Украины.

Такое заявление перед началом неформального заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел сделал вице-президент Европейской комиссии, представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, передает УНИАН.

Отмечается, что в понедельник, 19 апреля, на встрече обсудят вопрос о российских военных возле границ Украины.

"Эта ситуация очень опасна, и мы призываем Россию отвести войска от украинской границы", – заявил Боррель.

Дипломат добавил, что на сегодняшнее заседание прибудет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который расскажет о состоянии на украинско-российской границе.

"Отношения с Россией не улучшаются, наоборот, напряжение усиливается в различных формах", – подчеркнул вице-президент Еврокомиссии.

Также Совет ЕС обсудит ситуацию с выдворением российских дипломатов из Чехии и с заключением российского оппозиционера Алексея Навального, чье здоровье в тюрьме ухудшается.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что Украина совместно с западными партнерами готова к возможному военному наступлению России.