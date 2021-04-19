Аваков назвал стягивание войск РФ к Украине наибольшей угрозой с 2015 года

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Россия продолжает стягивать войска к украинской границе, и это самая большая угроза с 2015 года. Однако Украина готова к защите рубежей от возможного вторжения.

Его слова процитировала пресс-служба министерства. Отмечается, что на выполнение задания Генерального штаба и Верховного главнокомандующего 19 апреля он проинспектировал позиции подразделений системы МВД, которые входят в силы ООС на Донбассе.

"С 2015 года – это наибольшая концентрация вражеских сил у наших границ. А учитывая ту истерию и информационную атаку, которую проводят российские пропагандисты, можно сказать, что это самая большая угроза", – сказал Аваков.

Он отметил, что основная задача проверки – определить все необходимые меры для дополнительной обороны. Инспекция проходит по всей линии фронта в Донецкой и Луганской областях. Кроме военных совещаний во время нее также пройдут обучения полицейских по обеспечению контрдиверсионных действий, обучение совместных сил ГСЧС и ГНСУ в акватории Азовского моря по обеспечению разминирования и всех дополнительных операций.

Министр отметил, что Украина надеется на дипломатическое урегулирование эскалации. Однако Объединенные силы готовы дать достойный отпор захватчику.

"Мы уже не первый год находимся под давлением российского бешеного пса, который стоит у наших границ. Мы будем готовы. Мы на своей земле, у нас нет другого выбора, кроме как защищаться, независимо от того, как поведут себя иностранные политики", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арсен Аваков назвал главу РФ Владимира Путина "бешеной собакой" у украинской границы и заявил, что в случае вторжения России в Украину ветераны и резервисты должны быть готовы к мобилизации. Этот призыв он также адресовал бойцам, которые в начале войны на Донбассе воевали в составе добровольческих батальонов.