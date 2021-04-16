Аваков: 'скажений собака' Путін біля кордонів України, потрібно бути готовими дати відсіч

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в разі вторгнення Росії до України ветерани та резервісти повинні бути готовими до мобілізації. Цей заклик він також адресував бійцям, які на початку війни на Донбасі воювали в складі добровольчих батальйонів.

Глава МВС назвав президента країни-агресора Володимира Путіна "скаженим собакою" біля українського кордону. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, нагадавши, що нині відзначається сьома річниця створення в Україні перших добробатів.

"Путінський режим знову накопичує військові сили біля кордонів України, погрожуючи новою агресією! Скажений собака знову біля наших воріт… Нам не звикати – ми на своїй землі і будемо захищатися!" – зазначив Аваков.

Він наголосив, що сьогодні українцям вкрай важливо відповісти на загрозу зібрано й адекватно: концентрацією всіх патріотичних сил України довкола спільної мети – дати рішучу відсіч можливим провокаціям та агресії.

"Консолідовані сили державників та цивільних патріотів-ветеранів – регулярні сили ЗСУ, МВС та резервісти повинні, об'єднавшись, стати на захист своєї країни. Так було в 2014-му. Так буде і зараз, якщо доведеться!" – висловив переконання міністр.

Він нагадав, що перший добровольчий батальйон "Дніпро-1" був створений за його наказом №313 від 14.04.2014 року. Тоді в ньому було лише "10% військового досвіду, але 90% сили духу" й разом із ЗСУ його учасники змогли зупинити окупантів. Міністр подякував кожному бійцю добробатів за гідну службу в зоні АТО і закликав, якщо Батьківщина покличе – знову об'єднатися і стати на захист рідної землі.

"У той час ми змогли сконцентруватися і дати відсіч ворогу. Сьогодні ми сильніші та боєздатніші, ніж тоді. У нас уже є потужна техніка та справжній бойовий досвід – а сила духу, впевнений, стала тільки міцнішою. Ми за мир, але з огляду на нарощування сил агресора біля наших кордонів – готуємося для того, щоб рішуче захищати свою Україну, свої сім'ї та свою землю!" – підсумував Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде в наступ на Донбасі, незважаючи на численні обстріли з боку російських окупантів.