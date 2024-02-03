Президент США Джо Байден давно обеспокоен подстрекательствами его предшественника Дональда Трампа к политическому насилию, но в последние месяцы его отвращение и ярость выросли, в том числе из-за шуток 45-го президента о погибших американских солдатах и теплых слов о российском диктаторе Владимире Путине. В недавнем разговоре с друзьями Байден назвал Трампа "больным придурком", наслаждающимся чужими несчастьями.

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Об этом говорится в статье американской газеты The Politico. Как говорится в материале, Байден имеет репутацию человека, выражающего эмоции за закрытыми дверями.

Однако его подлинные мысли едва не выскользнули на публику во время его выступления в Велли-Фордж по случаю третьей годовщины мятежа 6 января. "Оживленный и разъяренный", он высмеял Трампа и его последователей из-за того, что они радуются политическому насилию, пишет издание.

"На своем митинге он шутит о подстрекаемом большой ложью Трампа злоумышленнике, который ударил молотком по черепу Пола Пелоси (нападение, произошедшее в октябре 2022 года. – Ред.). И он думает, что это смешно. Он смеялся по этому поводу. Какой больной…", – сказал Байден.

Голос Байдена затих, а толпа аплодировала и смеялась. В частном же окружении Байден не ограничивает себя, говорится в статье.

По словам трех человек, присутствовавших при разговоре Байдена с давними друзьями и близкими помощниками, действующий лидер США назвал Трампа "больным придурком", наслаждающимся чужими несчастьями.

Еще один человек слышал, как Байден недавно сказал о Трампе: "Какой долбаный мудак этот парень".

Как отмечает Politico, эти эпитеты могут противоречить образу, который Байден создал себе – как человека, стремящегося снизить уровень некультурности и остроты в политике. Но они также иллюстрируют немалую злость, которую он испытывает к человеку, которого "прогнал с должности" и вполне может столкнуться с ним снова, говорится в статье.

По словам трех человек, знакомых с его частными разговорами, Байден давно обеспокоен подстрекательством Трампом к политическому насилию, которое, по мнению действующего президента США, является прямой угрозой демократии страны и глубоко антимериканским явлением. Его отвращение к Трампу никогда не было тайной, но в последние месяцы только возросло.

При этом кампания Трампа критикует Байдена за его слова.

"Жаль, что кривой Джо Байден не уважает президента как публично, так и приватно. Но опять же, неудивительно, что он не уважает 45-го президента так же, как он не уважает американский народ своей неудачной политикой", – сказал Крис Лачивита, один из советников Трампа.

По данным Politico, Байден считает, что Трамп со временем стал лишь более отвратительным. В том числе и из-за шуток о нападении на Пола Пелоси, 83-летнего мужа экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

В октябре 2022 года нападающий с молотком, "эмоционально заряженный из-за правых теорий заговора", ворвался в дом Пелоси в Сан-Франциско в поисках экс-спикерки. Он напал на ее мужа, проломив ему череп. После этого среди правых радикалов распространился ряд непристойных слухов об этом инциденте, которые Трамп использовал для насмешки на своих митингах.

"Мы противостоим сумасшедшей Нэнси Пелоси, которая развалила Сан-Франциско – как там ее муж, кто-то знает? И она против строительства стены на нашей границе, хотя она имеет стену вокруг своего дома – что, похоже, не помогло", – сказал Трамп взбудораженной толпе на съезде республиканцев Калифорнии в сентябре.

Злоумышленника осудили, однако этот инцидент не единственный, побудивший Байдена приватно высказываться о Трампе.

По словам источников, Байдена также разгневали рассказы о том, что Трамп подбадривал участников беспорядков 6 января, не выходя из своей частной столовой возле Овального кабинета.

Кроме того, его раздражают заявления Трампа о том, что "с обеих сторон" расистских столкновений в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, были "хорошие люди", а также его теплые слова в адрес Путина.

Особенно возмутили Байдена сообщения о том, что Трамп отказался посетить военное кладбище под дождем, а также высмеивал погибших американских солдат.

Байден считает, что его сын Бо умер от рака мозга, развившегося после того, как он получил на ожоги во время службы в Ираке. И его гнев на эту тему выплеснулся наружу во время встречи в минувшие выходные в Южной Каролине.

"[Трамп] называл этих героев, я цитирую, "лохами" и "неудачниками". Он на самом деле это сказал. Как он смеет это говорить. Как он смеет говорить о моем сыне такое. Смотрите, я их считаю патриотами и героями. Единственный неудачник, которого я вижу, – это Дональд Трамп", – сказал Байден.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре Трамп на одном из публичных выступлений цитировал Путина и выдал, что Байден якобы – "угроза демократии". Кроме того, ранее он заявил, что добился бы мира в Украине, отдав РФ оккупированные территории.

Осенью Трамп заявлял, что ему приятно слышать похвалу от Путина, который хвалил экс-лидера за США готовность "закончить войну". По словам Трампа, лояльное отношение главы Кремля говорит о том, что он занял правильную позицию в отношении Украины.

15 января Трамп одержал уверенную победу в штате Айова по итогам праймериз республиканцев. Эта победа важна в его борьбе за выдвижение на президентских выборах от Республиканской партии. В частности, Трамп значительно опережает своих оппонентов-республиканцев по ключевым показателям популярности.

Начальник ГУР Кирилл Буданов говорит, что не считает республиканцев и Трампа, который может вновь стать президентом США, сторонникамиРФ. Разговоры об этом, по словам Буданова, – "полная ерунда".

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