Трамп вырвался вперед перед праймеризом в США: СМИ назвали его уникальной угрозой для Европы

Сезон праймериз 2024 начинается с того, что Дональд Трамп значительно опережает своих оппонентов-республиканцев по ключевым показателям популярности. В то время как рейтинг Джо Байдена упал до минимума для любого президента за последние 15 лет.

Видео дня

Такие результаты показал национальный опрос, пишет ABC News. В то же время, СМИ назвали Дональда Трампа уникальной угрозой для Европы.

Во время партийного собрания в Айове в понедельник, 14 января, национальный опрос обнаружил, что Трамп особенно высоко оценен республиканцами по трем показателям: лучшие шансы победить в ноябре, быть сильным лидером и быть самым квалифицированным кандидатом от партии.

Трамп также опережает своих оппонентов-республиканцев, с меньшим отрывом, по двум другим атрибутам – эмпатии и общим ценностям. Также семь из 10 республиканцев и сторонников Республиканской партии в целом положительно относятся к Трампу.

Издание CNN отметило, что если Трамп вернется в Белый дом, Европа еще больше удалится от США, своего главного цивилизационного союзника. Новое президентство Трампа является "уникальной угрозой" для Европы, противодействовать которой довольно сложно.

Для европейских стран США, в отличие от Китая или России, не враждебное государство. Против Пекина или Москвы Европа может использовать такие инструменты как экономические санкции и наращивание военного присутствия в проблемных регионах.

Однако такие инструменты будут неприемлемы по отношению к США, даже как ответ на недружественное поведение Трампа в роли президента. Особенно учитывая, что сам Трамп подвержен чрезмерным эмоциональным реакциям.

Издание напомнило, как в 2020 году Трамп якобы сказал президенту Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, что "если Европа подвергается нападению, мы никогда не придем вам помочь и поддержать".

Действительно ли Трамп сделал эти комментарии или нет, для европейских чиновников в большинстве своем не имеет большого значения, ведь взгляды бывшего президента на историческую роль Америки в европейской безопасности и так хорошо известны. Во время своего президентства Трамп регулярно говорил о прекращении Соединенными штатами финансирования НАТО, в то же время делая комплименты авторитарным лидерам, в частности, российскому Владимиру Путину, ярому противнику Североатлантического альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, издание FT озвучило прогноз, что Дональд Трамп не станет снова президентом США. Победу одержит Джо Байден. При этом Вашингтон будет продолжать финансирование Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!