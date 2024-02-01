'Полная ерунда': Буданов заявил, что не считает Трампа и республиканцев сторонниками России

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не считает, что члены Республиканской партии США и в частности Дональд Трамп, который может снова стать президентом Штатов, являются сторонниками страны-агрессора России. Разговоры об этом являются "полной ерундой".

Видео дня

Об этом Буданов сказал в интервью CNN. Такое заявление он сделал в контексте того, что в Украине сейчас ждут, пока демократы и республиканцы в Конгрессе США придут к согласию, от чего зависит дальнейшее оказание помощи нашему государству.

"Мы все равно ожидаем положительного решения", – отметил начальник ГУР.

По его словам, Украина сейчас отчаянно нуждается в большем количестве боеприпасов и оружия для сдерживания российских атак.

Буданов отбросил возможность того, что США оставят Украину без внимания в случае победы Трампа на президентских выборах.

"Я не очень из-за этого переживаю. Трамп опытный человек. Он много раз падал и снова поднимался. И это очень серьезная черта", – говорит он.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Минфина Соединенных Штатов Дженет Йеллен призвала Конгресс безотлагательно одобрить новую помощь для Украины. Чиновница предупредила о "немыслимых последствиях", которые могут наступить, если законодатели не поддержат соответствующую инициативу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!