Трамп победил на республиканских партийных выборах в Айове: что это значит для его соперников

45-й президент США Дональд Трамп 15 января одержал уверенную победу в штате Айова по итогам кокусов – внутрипартийных выборах (праймериз) республиканцев. Он получил 51% голосов, на втором месте – губернатор штата Флорида Рон Десантис с 21,2% голосов, на третьем – бывшая постпред США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли с 19,1% голосов.

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Как пишет BBC, победа Трампа в Айове была "исторически значимой" – он набрал наибольшее количество голосов во всех 99 округах, кроме одного, где проиграл с перевесом в один голос. Результаты голосования в Айове важны, поскольку победитель этого штата, а также Нью-Гэмпшира, где пройдут следующие кокусы, получает внимание медиа, поддержку финансовых доноров и репутацию лидера, который может повлиять на избирателей в других регионах. Но впереди еще целый ряд праймериз в других штатах, пишет The Wall Street Journal.

Победа с беспрецедентным отрывом в Айове подтвердила лидерство 77-летнего Трампа в Республиканской партии, "несмотря на то, что ему предъявлено множество уголовных обвинений, поскольку он добивается матча-реванша с президентом-демократом Джо Байденом", и подкрепила его аргументы в пользу того, что его выдвижение предрешено, пишет Reuters.

"Спасибо, Айова, я вас всех люблю!" – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Далее он будет участвовать в борьбе на праймериз в Нью-Гэмпшире 23 января, где, как ожидается, столкнется с более сильным вызовом и большим количеством независимых избирателей.

"Я действительно считаю, что пора для всех, для нашей страны, объединиться. Большая ночь будет в ноябре, когда мы вернем нашу страну", – заявил он во время празднования победы в Айове.

Таким образом Трамп сохраняет популярность среди избирателей-республиканцев – даже после двух импичментов, атаки на Капитолий США 6 января 2021 года, совершенного толпой его сторонников, 91 уголовного обвинения против него относительно попыток отменить выборы 2020 года, а также в разглашения секретных документов после ухода из Белого дома и скандала с сокрытием денежных выплат порнозвезде, пишет Reuters.

Почти две трети участников кокуса поддержали его заявления о фальсификациях на выборах, заявив, что они не считают, что Байден законно выиграл президентский пост. Более 60% заявили, что Трамп по-прежнему сможет занимать пост президента, даже если его признают виновным в совершении преступления.

Согласно опросу Edison Research, Трамп доминировал в Айове по всем направлениям: среди мужчин и среди женщин; среди тех, кто считает себя очень консервативным, несколько консервативным и независимым; среди тех, кто окончил колледж, и среди тех, кто этого не сделал.

На его стороне – большинство республиканцев, которые считают иммиграцию своей главной заботой, и большинство тех, кто сказал, что их главная забота – экономика.

Предприниматель Вивек Рамасвами, получивший 8%, уже заявил о приостановке своей кампании и поддержал Трампа. Явка была значительно ниже уровня, зафиксированного в 2016 году, когда штат в последний раз проводил праймериз Республиканской партии.

Республиканцы должны официально определить своего кандидата 15 июля 2024 года, а демократы – 19 августа. После этого будут продолжаться дебаты и агитация.

Сами выборы назначены на 5 ноября 2024 года. До 6 января 2025 года голоса избирателей должны быть официально подсчитаны в Конгрессе, а 20 января состоится инаугурация избранного президента.

Как сообщал OBOZ.UA, сезон праймериз начинается с того, что Трамп значительно опережает своих оппонентов-республиканцев по ключевым показателям популярности. В то же время рейтинг Байдена упал до минимума для любого президента за последние 15 лет.

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