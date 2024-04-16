'Бить, пока не поймут послание': Уоллес назвал единственный вариант противодействия ударам России и Ирана

Единственный вариант, когда Иран и Россия наносят удар – это ударить вдвое сильнее и не прекращать бить, пока они не поймут. Лучший способ справиться с "хулиганом" – это ответить ему.

Об этом в колонке для The Telegraph заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, британское правительство не сделало "почти ничего" в ответ на преступную деятельность Ирана на Ближнем Востоке.

Кроме того, Уоллес призвал Запад объединиться, чтобы "ответить на их атаки беспилотниками и ракетами".

Эксминистр сравнил нападение Ирана на Израиль с войной России в Украине, подчеркнув, что и в Тегеране, и в Москве "считают Британию врагом", и призвал Тель-Авив поддержать Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Джо Байден не хочет войны с Ираном, но он против расширения регионального конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому Белый дом сделает все, что нужно, чтобы защитить Израиль.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю около 200 беспилотников и более сотни ракет. По данным израильских военных, ни одна из целей не достигла воздушного пространства страны – все были перехвачены, в том числе и союзниками.

Израиль пообещал ответ Ирану и назвал атаку объявлением войны. Со своей стороны Иран в ООН заявил, что это стало ответом на агрессию "сионистского режима" против иранских дипучреждений в Дамаске, а военные действия Тегерана якобы были произведены в соответствии с Уставом ООН "по законной обороне".

Генсек ООН Антониу Гутерреш, а также ряд лидеров стран осудили агрессию Ирана, отметив, что ни регион Ближнего Востока, ни мир "не могут позволить себе еще одну войну".

Как считает эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин, большая война на Ближнем Востоке пока не ожидается, несмотря на прямое нападение Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля. Однако, если эскалация все же случится, для Украины это будет означать массивное переключение внимания именно тогда, когда помощь партнеров нам критически необходима.

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