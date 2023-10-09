'Билет в ад': участница фестиваля возле сектора Газа показала видео первых минут нападения ХАМАС и рассказала о своем спасении. Видео

Во время внезапного нападения террористической организации ХАМАС на Израиль, пострадали участники музыкального фестиваля Nature Party, который проходил недалеко от города Офаким. Сотни человек вынуждены были спасаться бегством, а террористы расстреливали мирных жителей в спины.

Одна из участниц фестиваля Мишель Охана рассказала, что ей чудом удалось выжить во время нападения террористов, однако девушка получила ранение. Об этом она рассказала в социальных сетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам девушки, она приехала на музыкальный фестиваль Nature Party и утром 7 октября вместе с другими участниками попала под обстрел боевиков ХАМАС. Позже она назвала неудачную поездку "входным билетом в ад".

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Мишель удалось снять на видео первые минуты нападения террористов, попытку скрыться на автомобиле и бегство от стрельбы.

Также ей удалось снять на видео, что израильские силовики пытались координировать действия участников музыкального фестиваля. Девушка получила ранение и была госпитализирована в одну из ближайших больниц.

Стоит отметить, что в ночь на 7 октября недалеко от города Офаким расположенном в 20 км от сектора Газа, проходил фестиваль электронной музыки Nature Party. Некоторым участникам фестиваля удалось спрятаться от террористов и сутки им пришлось сидеть в укрытиях, пока Армия обороны Израиля не ликвидировала угрозу.

В то же время известно, что из-за внезапного нападения террористов жертв не удалось избежать. На территории, где проходил фестиваль, были обнаружены около 200 тел погибших. Боевики ХАМАС расстреливали из пулеметов и автоматов всех, кто попадался им на пути.

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Напомним, украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию и вывезли из города Сдерот на юге Израиля украинского мальчика. Также удалось разыскать пятерых граждан Украины, считавшихся пропавшими на юге Израиля. Кроме того, проверяется информация о возможной гибели двух украинцев вблизи сектора Газа.

Ранее посольство Украины в Израиле заявило, что во время масштабной атаки ХАМАС на Израиль погибли два гражданина Украины. Тела погибших пытаются репатриировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевики ХАМАС устроили массированное нападение на Израиль утром 7 октября, запустив 5000 ракет, после они ворвались из-за заграждения вблизи сектора Газа и начали совершать зверства, убивая мирных жителей. Во второй день, 8 октября, Израиль заявил о вступлении в долгую войну с Палестиной. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху посоветовал жителям сектора Газы "убегать немедленно".

К слову, в результате бомбардировок ЦАХАЛ уничтожил несколько командных пунктов, командный центр, используемый высокопоставленным чиновником военно-морских сил ХАМАС, и объект, который террористы использовали для разведки.

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