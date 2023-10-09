ЦАХАЛ всю ночь наносил удары по сектору Газа, количество жертв атак ХАМАС в Израиле превысило 700 человек. Главные факты

В течение ночи 9 октября авиация Армии обороны Израиля продолжала наносить удары по сектору Газа, с целью уничтожить военные возможности террористической группировки ХАМАС. В результате бомбардировок ЦАХАЛ уничтожил несколько командных пунктов, командный центр, используемый высокопоставленным чиновником военно-морских сил ХАМАС и объект, который террористы использовали для разведки.

Пока ЦАХАЛ наносил удары по террористам Совет безопасности ООН обсуждал палестинско-израильскую войну, однако заседание завершилось без принятия заявления по Израилю. OBOZREVATEL собрал главные факты о противостоянии террористов ХАМАС и Израиля в ночь с 8 на 9 октября.

Армия обороны Израиля отчиталась, что ЦАХАЛ серьезно ухудшил возможности палестинской группировки боевиков ХАМАС, поскольку авиаудары по сектору Газа продолжались до утра 9 октября.

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В то время, как израильская армия наносит удары по военным объектам в секторе Газа, террористы продолжают атаковать гражданские объекты. Военное крыло палестинского исламистского движения ХАМАС "Аль-Кассам" запустило ракеты в сторону крупнейшего в Израиле международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона возле Тель-Авива. Также боевики запустили сотни ракет в направлении Ашкелона на юге Израиля. Одна из ракет попала в жилой дом в Ашкелоне. В результате нападения восьмилетний ребенок получил ранения средней степени тяжести и был доставлен в больницу.

Стоит отметить, что с начала активных боевых действий в Израиле погибло более 700 человек. Также в Министерстве здравоохранения сообщают о тысячах раненных людей. У сотен человек диагностированы тяжелые ранения, десятки находятся в критическом состоянии.

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в воскресенье, но никаких действий после этого предпринято не было. Заместитель посла США в ООН заявил, что не все страны-члены осудили нападения ХАМАС. Однако дипломат не уточнил, кто именно отказался осуждать терроризм. В свою очередь постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что его страна не намерена вести никаких переговоров с террористической группировкой ХАМАС.

Также известно, что власти Израиля после нападения со стороны террористического движения ХАМАС обратились к США с просьбой помочь с пополнением запасов ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны "Железный купол". Также ЦАХАЛ запросил у США бомбы малого диаметра и боеприпасы для пулеметов. В свою очередь Соединенные Штаты отправили авианосную ударную группу ВМС в восточную часть Средиземного моря для поддержки Израиля. После этого ХАМАС назвал отправку ударной группы авианосцев США "агрессией против палестинского народа".

Кроме того, в США заявили, что службы безопасности Ирана помогли террористическому движению ХАМАС спланировать атаку на Израиль. Однако представительство Ирана при ООН отрицает причастность Тегерана к боевым действиям против Израиля.

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Напомним, боевики ХАМАС устроили массированное нападение на Израиль утром 7 октября, запустив 5000 ракет, впоследствии они ворвались из-за заграждения вблизи сектора Газы и начали совершать зверства, убивая мирных жителей. Во второй день, 8 октября, Иран заявил о вступлении в долгую войну с Палестиной. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху посоветовал жителям сектора Газы "убегать немедленно".

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на членов палестинского террористического движения и такой же ливанской организации "Хезболла", поддержавшей боевиков, написало, что атаки ХАМАС на Израиль были спланированы за несколько недель до вторжения. Помогали в этом террористам спецслужбы Ирана.

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