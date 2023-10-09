Спасли ребенка и разыскали пятерых пропавших без вести: в МИД рассказали о ситуации с украинцами в Израиле

Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию и вывезли из города Сдерот на юге Израиля украинского мальчика. Также удалось разыскать пятерых граждан Украины, считавшихся пропавшими на юге Израиля.

Кроме того, проверяется информация о возможной гибели двух украинцев вблизи сектора Газа. Об этом в Facebook сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По информации МИД Украины, ребенок, которого удалось эвакуировать из города Сдерот, получил ранение во время нападения террористов ХАМАС. Сейчас он находится в безопасном месте на попечении посольства. Мальчику оказали медицинскую и психологическую помощь.

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Также дипломатам удалось разыскать пятерых граждан Украины, которые считались пропавшими без вести на юге Израиля. В то же время появилась информация о возможной гибели других двух украинцев вблизи сектора Газа.

В течение 8 октября оперативный штаб Министерства иностранных дел Украины обработал более 200 обращений граждан. В связи с массовой отменой авиарейсов, дипломаты ищут решение для помощи украинцам. Разрабатываются потенциальные эвакуационные маршруты.

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