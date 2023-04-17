Берлускони, у которого диагностировали лейкемию, перевели из реанимации

Экс-премьера ИталииСильвио Берлускони, у которого ранее диагностировали лейкемию, перевели из реанимации в обычную палату. Состояние 86-летнего политика стабилизировалось.

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Об этом сообщает Corriere della Sera. Лидер политической силы "Вперед, Италия!" с 5 апреля находится в больнице Сан-Рафаэль из-за осложнений онкологии.

Информацию об улучшении состояния здоровья Берлускони подтвердил его брат Паоло.

"Все нормально. Надеюсь, вы скоро закончите эту свою работу: значит, все идет хорошо", – сказал Паоло, показывая журналистам большой палец вверх.

Как известно, экс-премьер Италии попал в медучреждение с пневмонией. Она стала осложнением хронического миеломоноцитарного лейкоза, которым страдает Берлускони.

Лечат политика его доверенный врач и заведующий отделением интенсивной терапии Альберто Зангрилло и Фабио Чичери – заведующий отделением гематологии и онкогематологии миланской больницы.

Берлускони проходит химиотерапию, принимает противомикробные и противовоспалительные препараты. Врачи дают ему надежду на улучшение здоровья. Они уже заявили о "дальнейшем постоянном улучшении дыхательной и почечной функции с эффективным сдерживанием лейкоцитоза и воспалительного синдрома", аргументируя решение перевести политика из реанимации.

Стоит отметить, что Берлускони поддерживает не только его семья, но и коллеги. Многие политики пожелали ему скорейшего выздоровления.

Добавим, что ранее Берлускони был госпитализирован 30 марта. Он попал в реанимацию клиники Сан-Рафаэль в Милане из-за заболевания сердечно-сосудистой системы. В клинику политик прибыл с респираторным дистрессом.

Берлускони, трижды бывший премьер-министр, в последние годы имел ряд проблем со здоровьем. Многие из них были связаны с дыханием, в частности, COVID-19 и пневмония в конце 2020 года. В прошлом году ему потребовалось лечение от инфекции мочевыводящих путей, а также у него было заболевание сердца, которое потребовало установки кардиостимулятора несколько лет назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре прошлого года Берлускони заявил, что Украина может пойти на переговоры с РФ, если ей прекратят предоставлять вооружение, а взамен предложат помощь в восстановлении. Он также назвал президента страны-агрессора Владимира Путина "человеком мира";

Также Берлускони, известный как друг российского диктатора Владимира Путина, обвинил в продолжающейся в Украине войне президента Владимира Зеленского. В Министерстве иностранных дел нашего государства назвали столь нелепые заявления "попыткой поцеловать руки Путина, которые по локти в крови".

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