У Берлускони диагностировали лейкемию: СМИ раскрыли подробности о состоянии политика

У экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, которого накануне в очередной раз госпитализировали, якобы диагностировали лейкемию. Состояние 86-летнего политика стабильное.

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Об этом сообщила ведущая итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на осведомленный источник. При этом официально указанный диагноз на данный момент не подтвержден.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что личный врач Берлускони профессор Зангрилло заверил, что политик провел спокойную ночь и его состояние стабильное.

"Он скала, так что и на этот раз у него все получится", – сказал журналистам младший брат Берлускони Паоло накануне вечером, выходя из больницы.

Напомним: ранее Берлускони был госпитализирован 30 марта. Он попал в реанимацию клиники Сан-Рафаэль в Милане из-за заболевания сердечно-сосудистой системы. В клинику политик прибыл с респираторным дистрессом.

Берлускони, трижды бывший премьер-министр, в последние годы имел ряд проблем со здоровьем. Многие из них были связаны с дыханием, в частности, COVID-19 и пневмония в конце 2020 года. В прошлом году ему потребовалось лечение от инфекции мочевыводящих путей, а также у него было заболевание сердца, которое потребовало установки кардиостимулятора несколько лет назад.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в октябре прошлого года Берлускони заявил, что Украина может пойти на переговоры с РФ, если ей прекратят предоставлять вооружение, а взамен предложат помощь в восстановлении. Он также назвал президента страны-агрессора Владимира Путина "человеком мира";

– также Берлускони, известный как друг российского диктатора Владимира Путина, обвинил в продолжающейся в Украине войне президента Владимира Зеленского. В Министерстве иностранных дел нашего государства назвали столь нелепые заявления "попыткой поцеловать руки Путина, которые по локти в крови".

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