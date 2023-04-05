Экс-премьер Италии Берлускони попал в реанимацию – Ansa

Экс-премьер Италия Сильвио Берлускони, выписанный из больницы 30 марта, снова госпитализирован. Он попал в реанимацию клиники Сан-Рафаэль в Милане утром 5 апреля.

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Об этом сообщило итальянское издание ANSA. Отмечается, что у Берлускони заболевание сердечно-сосудистой системы, в клинику он прибыл с респираторным дистрессом.

По словам врачей, состояние экс-премьера Италии сейчас стабильное.

"Сильвио Берлускони находится в неподвижном состоянии, за ним внимательно следят", – сообщили изданию источники в партии Берлускони Forza Italia.

"Сильвио Берлускони может говорить, он был госпитализирован, поскольку предыдущая проблема не была решена", – сказал министр иностранных дел Италии, еврокомиссар Антонио Таяни в кулуарах встречи министров иностранных дел НАТО.

Отметим, что у Сильвио Берлускони давно проблемы с сердцем. Как пишет издание, в 2015 году ему заменили кардиостимулятор, а в 2016 году экс-премьер перенес операцию по замене аортального клапана.

В 2020 году Берлускони перенес ковид и ему пришлось долго бороться с последствиями этой болезни, что привело к другим коротким госпитализациям. В январе 2021 года он был госпитализирован на несколько дней в Монте-Карло, в кардиоторакальный центр Монако.

Последняя госпитализация Берлускони была в конце марта, он пробыл четыре дня в клинике Сан-Рафаэль – одном из лучших медицинских центров Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2021 года 84-летний экс-премьер Италии Сильвио Берлускони попал в больницу Святого Рафаэля в Милане. Госпитализация связана с необходимостью "тщательного клинического обследования" в связи с последствиями коронавируса.