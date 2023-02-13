''Попытка поцеловать руки Путина, которые по локти в крови'': в МИД ответили на заявление Берлускони, обвинившего Зеленского в войне

Бывший ремьер-министр Италии Сильвио Берлускони, известный как друг российского диктатора Владимира Путина, обвинил в продолжающейся в Украине кровопролитной войне президента Владимира Зеленского. В Министерстве иностранных дел нашего государства назвали столь нелепые заявления "попыткой поцеловать по локти в крови руки Путина".

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Свои обвинения итальянский политик озвучил в интервью изданию IL Messaggero и подчеркнул, что будь премьер-министром, то никогда бы не встретился с украинским президентом. Он выразил мнение, что полномасштабная война в Украине началась из-за того, что Зеленский якобы нападал на "на две автономные республики Донбасса".

Он считает, что президент США Джо Байден должен предложить Зеленскому "план Маршалла" на 9 триллионов долларов для восстановления Украины после войны при условии, что "завтра отдаст приказ о прекращении огня".

Между тем в канцелярии действующего премьера страны Джорджии Мэлони в ответ на заявления Берлускони заявили, что поддержка итальянским правительством Украины жесткая и убедительная.

В МИД Украины также прокомментировали скандальное заявление Берлускони. Спикер ведомства Олег Николенко в своем Facebook назвал бессмысленные обвинения Берлускони в адрес украинского президента "попыткой поцеловать по локти в крови руки Путина" и попыткой продемонстрировать свою лояльность российскому диктатору.

Таким образом, провел аналогию с другой историей с участием Берлускони.

"В 2010 году я работал в украинском посольстве в Ливии. Хорошо помню, как тогдашний премьер-министр Сильвио Берлускони прилетел на встречу с Муаммаром Каддафи. Во время официальной церемонии в присутствии телекамер Берлускони целовал руки ливийскому диктатору, чтобы показать свою лояльность ", – вспомнил Николенко.

Он подчеркнул, что Берлускони должен осознавать, что подобными заявлениями он поощряет Россию к продолжению ее преступлений против Украины, а значит, несет политическую и моральную ответственность.

"Вместо этого мы высоко ценим опертивную реакцию премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая подтвердила непоколебимую поддержку Украины со стороны итальянского правительства после неприемлемых заявлений Берлускони", – подчеркнул представитель МИД.

Напомним: Берлускони уже не в первый раз обвинил в войне украинского президента. Еще в октябре 2022 года агрессию кремлевского диктатора Владимира Путин итальянец назвал вполне обоснованной, ведь после прихода к власти шестой президент Украины якобы начал втрое сильнее атаковать "Л/ДНР" и в результате главари террористов были вынуждены обратиться к Путину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Берлускони заявил, что только он может склонить кремлевского диктатора к переговорам с Украиной и окончить войну к Рождеству. Итальянский политик очень хочет быть посредником в этих переговорах;

– также Берлускони выдал, что Украина может пойти на переговоры с РФ, если ей прекратят оказывать вооружение, а взамен предложат помощь в восстановлении. Он также назвал президента страны-агрессора Владимира Путина "человеком мира".

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