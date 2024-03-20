Белый дом и Конгресс пришли к согласию по бюджету США: Байден пообещал быстрое решение

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что его администрация пришла к соглашению с законодателями насчет дальнейших действий с законопроектами о государственном бюджете на весь текущий финансовый год. Белому дому удалось преодолеть разногласия с лидерами Конгресса.

Об этом говорится в заявлении Байдена о государственном финансировании. Его во вторник, 19 марта, опубликовали на сайте Белого дома.

По словам американского лидера, сейчас Палата представителей и Сенат работают над завершением разработки пакета, который можно будет быстро вынести на рассмотрение.

"И я немедленно его подпишу", – сказал Байден.

Ранее мы писали о том, что в бюджетном запросе президента США на 2025 финансовый год предусмотрено 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля, из них 482 миллиона долларов – для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обещал разблокировать помощь Украине. Однако он отметил, что Палата готовит свой собственный проект, который будет существенно отличаться от пакетного проекта, утвержденного Сенатом в прошлом месяце.

– Администрация американского президента Джо Байдена настаивает на том, чтобы спикер Палаты представителей Майк Джонсон прекратил оттягивать рассмотрение законопроекта, в котором предусмотрено выделение помощи Украине. В Белом доме отмечают, что документ должен быть вынесен на голосование как можно быстрее.

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