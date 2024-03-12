В проекте бюджета США на 2025 год для Украины заложено 482 млн долларов – Держдеп

Соединенные Штаты Америки намерены и дальше поддерживать Украину деньгами. В бюджетном запросе президента на 2025-й финансовый год предусмотрено 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля, из них 482 миллиона долларов – для нашего государства.

Об этом сообщили на сайте Государственного департамента США. Эти средства вместе с дополнительным запросом по национальной безопасности помогут восстановить экономику Украины, укрепят нашу стойкость и способность защищаться от полномасштабного вторжения России.

Также эта будущая помощь США обеспечит прогресс в реформах, необходимых для вступления Украины в ЕС.

"Запрос на 2025 финансовый год не включает ресурсы для определенных требований, которые являлись частью дополнительного запроса относительно национальной безопасности от октября 2023 года для решения критических и неотложных потребностей, которые не могут ожидать до 2025 финансового года и которые должным образом финансируются через дополнительный запрос", – сказано в сообщении.

Как распределят 482 миллиона долларов, которые заложены для Украины в проекте бюджета США:

– 250 миллионов долларов США на помощь в экономике и развитии для поддержки реформ в Украине, гражданского общества, верховенства права и честности выборов. Этот пункт также включает в себя программы для стимулирования экономического роста, укрепления энергетической безопасности, поддержки вступления в ЕС и укрепления стойкости украинского народа путем восстановления критически важных государственных услуг по всей стране, особенно в освобожденных громадах.

– 95 миллионов долларов США на помощь сектору безопасности для немедленной и среднесрочной возможности помочь Украине победить в войне против российской агрессии.

– 71 миллион долларов на программы по здравоохранению.

– 66 миллионов долларов США на другие виды помощи в сфере безопасности, такие как поддержка гражданской безопасности, верховенства права, а также на разминирование и нераспространение оружия массового поражения.

"Ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Если мы не остановим аппетит Путина к власти и контролю в Украине, он не будет ограничиваться только Украиной, и расходы для Америки и наших союзников и партнеров возрастут", – напомнили в Госдепе слова американского президента Джо Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейском союзе хотят передать Украине около 3 млрд евро за счет прибыли, полученной от замороженных активов страны-агрессора России. В планах передать Киеву эти средства не позже лета 2024 года.

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