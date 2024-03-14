Спикер Джонсон пообещал разблокировать помощь Украине, но есть нюанс: чего ждать

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в своем разговоре с сенаторами-республиканцами в среду обещал разблокировать помощь Украине. Однако он отметил, что Палата готовит свой собственный проект, который будет существенно отличаться от пакетного проекта, утвержденного Сенатом в прошлом месяце.

Эту информацию сообщает издание The Hill. Джонсон в своем общении с американскими журналистами подчеркнул, что будет работать над новым пакетом помощи для Украины и понимает важность принятия такого решения.

"Никто не хочет, чтобы Владимир Путин взял верх. Я думаю, что он не остановится на Украине ... и пойдет дальше в Европу… В этой ситуации есть правая и неправая сторона, добро против зла, и Украина здесь жертва", – сказал Джонсон.

Во время обсуждения с сенаторами-однопартийцами Джонсону пришлось отвечать на большое количество вопросов, особенно по поводу "тупиков" в поставках помощи в Украину.

По словам сенаторов, участвовавших в обсуждении, Джонсон выдвинул идею, что проект Палаты представителей может включать поддержку в виде кредита или ленд-лиза по соображениям защиты интересов американских налогоплательщиков.

Потенциальный новый проект должен получить достаточное количество голосов, как в Палате представителей, так и в Сенате.

Кроме того, Джонсон обсуждал возможность создания инструмента, аналогичного тому, который уже предложил республиканец Майк Маккоул, позволяющий конфискацию российских суверенных активов и передачу средств от ликвидированного имущества в фонд поддержки Украины.

При этом Джонсон не упомянул, планирует ли он снова включать в этот проект какие-либо положения относительно южной границы США, которые могут снова вызвать сопротивление со стороны демократов.

Сенатор Джон Корнин, один из республиканцев, в феврале голосовавших за пакет помощи Украине, сказал, что после обсуждения с Джонсоном он испытывает оптимизм по поводу возможности того, что Палата представителей наконец-то примет какие-то решения о помощи Украине.

"Я услышал, что спикер теперь говорил: "Мы не покинем Украину с пустыми руками" или слова примерно того же содержания", – отметил он.

Сам Джонсон заметил, что решение, к которому наконец-то придут в Палате представителей, может отличаться от принятого Сенатом проекта.

Ранее сообщалось, что недостаток боеприпасов и другой военной техники в Украине, вызванный задержками в оказании военной помощи США, повлияет на оборонные и наступательные возможности ВСУ. Она может сделать нынешнюю украинскую линию фронта "более хрупкой".

Как сообщал OBOZ.UA, американцы планируют открыть первый за пределами США завод на австралийской военной базе. Он будет производить ракеты, играющие решающую роль в развязанной Россией войне против Украины. Речь идет об управляемых снарядах GMLRS калибра 227 мм, которые запускаются из реактивных артиллерийских систем M142 HIMARS.

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