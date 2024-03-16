Белый дом настаивает, чтобы спикер Джонсон вынес на голосование законопроект с помощью Украины, – Жан-Пьер

Администрация американского президента Джо Байдена настаивает на том, чтобы спикер Палаты представителей Майк Джонсон перестал оттягивать рассмотрение законопроекта, в котором предусмотрено выделение помощи Украине. В Белом доме отмечают, что документ должен быть вынесен на голосование как можно быстрее.

С таким заявлением выступила представительница Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу, 15 марта. Она отметила, что воины Сил обороны Украины теряют позиции на передовой из-за недостаточной военной помощи от Вашингтона.

"Мы неоднократно отмечали, что Палата представителей должна продвигать дальше двухпартийный документ с дополнительным финансированием потребностей нацбезопасности, который, не забываем, получил подавляющее большинство в Сенате. Им нужно вынести это на рассмотрение", – подчеркнула Жан-Пьер.

Она добавила, что Штаты должны быть уверены в том, что смогут и дальше стоять на стороне Украины, которая более двух лет борется с полномасштабным российским вторжением.

"Мы должны продолжать это делать, чтобы поддерживать их, чтобы стоять вместе в их борьбе за демократию, за свободу", – подчеркнула Жан-Пьер.

Напомним, что 12 марта Белый дом объявил о выделении Украине экстренной военной помощи на общую сумму 300 миллионов долларов. Однако в Пентагоне подчеркнули, что передача Украине этой помощи была "уникальным случаем", и повторить ее без принятия законопроекта в Конгрессе невозможно.

Как сообщал OBOZ.UA, Майк Джонсон в своем разговоре с сенаторами-республиканцами в среду обещал разблокировать помощь Украине. Однако он отметил, что Палата готовит свой собственный проект, который будет существенно отличаться от пакетного проекта, утвержденного Сенатом в прошлом месяце.

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