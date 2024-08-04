Байден предостерег Нетаньяху от эскалации на Ближнем Востоке и пригрозил прекратить помощь – Axious

Президент США Джо Байден предостерегает премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху от эскалации. Он отмечает, что возможен рост риска региональной войны.

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Об этом сообщает Axios. Издание ссылается на двух американских чиновников, имя которых не называются. Впрочем, подчеркивается, что глава Белого дома во время "жесткого" частного разговора потребовал от Нетаньяху прекратить эскалацию напряженности в регионе, немедленно перейти к соглашению по заложникам в Газе и прекращению огня.

"Байден и его главные помощники глубоко разочарованы последствиями убийств Израиля в Бейруте и Тегеране, которые произошли менее чем через неделю после первого визита Нетаньяху в Овальный кабинет через четыре года", – говорится в материале.

Отмечается, они считают, что Нетаньяху держал американского президента в неизвестности по поводу его планов.

"Администрация Байдена поставила соглашение о заложниках и прекращении огня между Израилем и ХАМАС в центр всей своей послевоенной стратегии на Ближнем Востоке. Президент США лично принимает участие в усилиях по достижению соглашения и считает это ключевым элементом своего наследия в течение оставшихся шести месяцев". , – пишет СМИ.

Официальные лица США сообщили журналистам, что Байден позвонил Нетаньяху, чтобы обсудить совместную военную подготовку США и Израиля к возмездию со стороны Ирана и Хезболлы, но также дать понять, что он не удовлетворен направлением, избранным израильским премьер-министром на прошлой неделе.

"Байден пожаловался Нетаньяху, что они только что говорили на прошлой неделе в Овальном кабинете об обеспечении соглашения по заложникам. Но вместо этого он совершил убийство в Тегеране. Байден также предупредил Нетаньяху, что если ситуация снова обострится, он не должен рассчитывать на то, что США спасут его", – говорится в материале.

В то же время, издание отмечает, что в офисе Нетаньяху заявили, что он "ценит американскую поддержку, и как премьер-министр страны он действует исключительно в соответствии с потребностями безопасности государства Израиль".

Отметим, что эксперт-международник Александр Краев считает, что после последних событий на Ближнем Востоке, а именно после ликвидации политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в начале этой недели, следует ожидать эскалацию конфликта в регионе. Однако великая война вряд ли начнется, потому что она не выгодна никому.

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– В столице Ирана Тегеране ликвидировали лидера террористической организации ХАМАС Исмаила Ханию. Он был одним из ключевых посредников в переговорах об освобождении заложников в секторе Газа и главным врагом Израиля.

– Вечером во вторник, 30 июля, ЦАХАЛ нанес точечный удар по столице Ливану Бейруту. В результате были ликвидированы один из лидеров "Хезболлы", ответственный за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и смерть многих израильских граждан. По предварительным данным, речь идет о Хаджи Мохсане.

– Также в Армии обороны Израиля подтвердили ликвидацию еще одного командира ливанского движения "Хезболла" Фуада Шукра. По информации ЦАХАЛ, он был уничтожен во время ракетного удара Израиля по Бейруту 30 июля.

– А вечером 1 августа "Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю с территории Ливана. Под массированным обстрелом находилась северная часть страны.