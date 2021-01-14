Байден відреагував на новину про імпічмент Трампу

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відреагував на рішення Палати представників Конгресу США оголосити імпічмент нинішньому лідеру країни Дональду Трампу. Політик зазначив, що Сенат повинен "знайти спосіб" довести цю справу до кінця.

Крім того, як передає NBC News, Байден наголосив, що не варто забувати й про розв'язання таких проблем, як пандемія COVID-19, нестабільна економіка та нові політичні призначення.

"Минулого тижня ми стали свідками безпрецедентного нападу на нашу демократію. Це було здійснено політичними екстремістами й внутрішніми терористами, яких підбурював до цього насильства президент Трамп. Це було збройне повстання проти США. І винні мають бути притягнуті до відповідальності", – сказав новообраний американський президент.

"Я сподіваюся, що керівництво Сенату знайде спосіб впоратися зі своїми конституційними обов'язками у справі про імпічмент, а також працюватиме над іншими невідкладними справами цієї країни", – додав Байден.

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