Армия Израиля нанесла самый большой за 7 лет удар по ХАМАСу. Видео операции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла мощнейший с 2014 года удар по стратегическим объектам боевиков ХАМАСа. В результате военным удалось уничтожить многокилометровую систему туннелей "Метро" в секторе Газа.

Зрелищные кадры операции появились на странице израильской армии в Twitter. В сообщениях отметили, что к массированному удару по группировке привлекли 160 самолетов, танки, артиллерийские и пехотные подразделения вдоль границы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы поразили 150 целей и разрушили многокилометровую сеть "Метро" ХАМАСа. Система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила беспилотный летательный аппарат ХАМАСа из Газы, пролетавший над территорией Израиля", – сообщили воины ЦАХАЛа.

Кроме того, они уточнили, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по ряду ракетных установок и наблюдательных пунктов ХАМАСа в Газе.

Как пишет The Times of Israel, всего за 40 минут 160 самолетов Израиля сбросили на сеть подземных коммуникаций террористов 450 ракет. Еще 50 снарядов выпустили танки. Военные рассказали, что их противники до сих пор устанавливают масштабы ущерба от массированного удара, а также свои потери.

Примечательно, что Сухопутным войскам Израиля во время атаки даже не пришлось заходить в сектор Газа, они успешно боролись с противником, оставаясь на своей территории.

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