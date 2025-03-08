Арест отменен: президент Южной Кореи вышел из тюрьмы

Президента Южной Кореи Юн Сок Йоля, отстраненного от должности из-за введения военного положения в стране, был выпущен из тюрьмы. Центральный окружной суд Сеула отменил его арест 8 марта, чтобы он мог предстать перед судом.

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Как пишет AP News, после выхода на свободу президент Юн махал рукой, приветствуя своих поклонников, и поклонялся им. Люди восклицали его имя и размахивали флагами Южной Кореи и США. Он сел в черный фургон и отправился в президентскую резиденцию в Сеуле.

В заявлении, переданном его адвокатами, президент заявил, что "ценит мужество и решение Центрального окружного суда Сеула за исправление незаконности". Он поблагодарил своих поклонников и попросил тех, кто голодает против его импичмента, прекратить такие действия.

Накануне, 7 марта, Центральный окружной суд Сеула удовлетворил просьбу Юна об освобождении из тюрьмы, объясняя это необходимостью пересмотра законности ареста. Адвокаты президента обвинили следственный орган, задержавший его перед официальным арестом, в отсутствии законных полномочий.

Сеульский суд также заявил, что законный срок его официального ареста истек до того, как ему были предъявлены обвинения.

Освобождение Юн Сок Йоля из тюрьмы произошло после того, как прокуратура решила не оспаривать решение суда Сеула.

Главная оппозиционная Демократическая партия, возглавившая импичмент президенту 14 декабря, подвергла критике решения судей и прокуроров, которые не стали обжаловать решение. Спикер партии Чо Сын Ре призвал Конституционный суд как можно быстрее уволить Юна с должности во избежание дальнейших общественных беспорядков и тревоги.

Главным поводом для общественной критики Юн Сок Йоля по поводу его решения о введении военного положения 3 декабря стало введение сотен военных и полицейских в здание Национального собрания после установления военного контроля в стране. Некоторые высокопоставленные силовики, отправленные в парламент, заявили, что получили приказ от президента устранить депутатов, чтобы не допустить голосования по его указу. Сам Юн отрицал эти заявления, утверждая, что его действия были направлены на поддержание порядка.

В то же время, оппозиция обвинила президента в попытке сорвать парламентское голосование. В конце концов, достаточному количеству законодателей удалось войти в зал собрания и единогласно проголосовать за отмену указа президента.

В свою очередь президент Южной Кореи заявил, что не собирается поддерживать военное положение надолго, поскольку он лишь пытался проинформировать общественность об опасности Демократической партии, которая препятствовала его повестке дня и объявила импичмент многим чиновникам и прокурорам. В своем объявлении о введении военного положения Юн назвал собрание "логом преступников" и "антигосударственными силами".

Глава государства также пояснил, что хотел "уничтожить просеверокорейские силы" и защитить конституционный строй в республике.

Следователи утверждали, что указ Юна был равнозначен восстанию. Если его признают виновным в этом преступлении, ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение. У Юна президентский иммунитет от большинства уголовных преследований, но он не распространяется на такие серьезные обвинения, как восстание и государственная измена.

В январе прокуратура арестовала Юна и предъявила ему обвинения в связи с его указом о введении военного положения от 3 декабря по статьям о госизмене и злоупотреблении властью. Контролируемая либеральной оппозицией Национальная ассамблея отдельно проголосовала за импичмент, что привело к его отстранению от должности.

Конституционный суд вел длительные обсуждения, официально уволить Юна или возобновить его. Если суд поддержит импичмент, в течение двух месяцев будут проведены национальные выборы для определения его преемника.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 февраля состоялось финальное заседание Конституционного суда Южной Кореи по делу об импичменте отстраненного президента Юн Сок Йоля. Во время выступления глава государства попросил прощения перед нацией и выразил благодарность гражданам.