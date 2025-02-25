В Южной Корее завершилось финальное слушание по импичменту президента: когда будет вердикт

Во вторник, 25 февраля, состоялось финальное заседание Конституционного суда Южной Кореи по делу об импичменте отстраненного президента Юн Сок Йоля. Однако окончательного вердикта пока нет.

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Во время выступления глава государства попросил прощения перед нацией и выразил благодарность гражданам. Об этом сообщает Yonhap.

Он отметил, что решение о введении военного положения 3 декабря 2024 было принято в сложных условиях, и выразил надежду, что суд учтет все обстоятельства.

"Хочу сначала сказать, что мне жаль и я благодарен людям", — сказал он в суде.

Президент Юн также заявил, что глубоко сожалеет о событиях последних месяцев и о том, что не смог в полной мере выполнять свои обязанности так, как хотел народ. Это вызывало у него сожаление боль в сердце.

По его словам, последние события стали для него непростым испытанием, однако он примет решение суда.

Во время слушаний Юн также заявил, что, в случае своего возвращения, сосредоточится на проведении политических реформ и пересмотре конституционных изменений, чтобы обеспечить стабильное развитие современной страны для будущих поколений. Он также пообещал больше внимания уделять международным отношениям, в то время как премьер-министр получит расширенные полномочия во внутренней политике.

Финальный вердикт по делу об импичменте ожидается в ближайшее время, однако точную дату объявления решения суд пока не называет.

Напомним, что после 73 дней с момента, когда Национальная ассамблея приняла решение об импичменте Юн Сок Йоля, суд завершил 11 раундов слушаний по этому делу. Причиной такого решения стало кратковременное введение военного положения в стране в начале декабря.

После финальных дебатов в Конституционном суде восемь его судей рассмотрят дело и проведут голосование в закрытом режиме. Для окончательного утверждения импичмента необходима поддержка не менее шести судей. В то же время в составе суда из девяти членов остается одна вакансия.

Юристы прогнозируют, что решение по этому делу будет принято в ближайшие две недели. Это основывается на опыте рассмотрения подобных дел и важности этого процесса для страны.

Если Юн Сок Йоль, избранный в мае 2022 года на пятилетний президентский срок, будет официально отстранен от должности, в Южной Корее в течение 60 дней должны пройти внеочередные выборы. Если суд отклонит импичмент, он сразу вернется к исполнению своих обязанностей.

Как сообщал OBOZ.UA, полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента Юн Сок Йоля. Ему предъявлены обвинения в государственной измене и злоупотреблении властью.

В январе 2025 года следователи задержали Юн Сок Йоля в его резиденции и отвезли на допрос в связи с краткосрочным введением в стране военного положения в начале декабря прошлого года. Глава государства пояснил, что хотел "уничтожить просеверокорейские силы" и защитить конституционный строй в республике.