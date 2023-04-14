Арест американского журналиста Гершковича не случаен: в ISW рассказали, какой "торг" хочет устроить Кремль

Арест американского журналиста Эвана Гершковича в России (30 марта) может быть ответом на арест в Соединенных Штатах гражданина РФ Сергея Черкасова (24 марта) по обвинению в деятельности в качестве агента иностранной державы. Кроме того, Москва, вероятно, надеется использовать это как рычаг давления на Вашингтон.

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Такое предположение сделал американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 13 апреля. Аналитики обратили внимание на информацию источников Bloomberg о том, что задержание Гершковича якобы было одобрено лично главой Кремля Владимиром Путиным.

Журналисты написали, что российский президент, по их данным, санкционировал арест журналиста-гражданина США еще до 30 марта.

В итоге Федеральная служба безопасности задержала мужчину в Екатеринбурге (Свердловская область) – утверждается, что за сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности российских предприятий военно-промышленного комплекса.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицал, что диктатор приказывал арестовать Гершковича. Он заверяет, что российские спецслужбы самостоятельно приняли решение.

"Кремль может использовать предлог угроз российской оборонно-промышленной базе для оправдания репрессий и дальнейшего сокрытия деятельности ВПК РФ", – указали аналитики.

Они отметили, что это задержание – это первый арест американского журналиста в России со времен холодной войны.

Возможно, Кремль рассматривал дело Гершковича как преднамеренную эскалацию, которую он попытается использовать для получения уступок от Соединенных Штатов Америки, предположили в ISW.

Напомним: корреспондента московского бюро газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича поймали в Екатеринбурге "с поличным", утверждают российские силовики. Он якобы шпионил за российским предприятием ВПК по заданию США. Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину по делу о шпионаже на 29 суток и отправил в СИЗО.

Свою вину он не признает. 18 апреля суд должен рассмотреть апелляцию адвокатов журналиста.

Гершкович – американец с русскими корнями, который работал в России шесть лет. Издание Wall Street Journal требует освободить своего сотрудника.

Перед задержанием журналист готовил материал о частной военной компании "Вагнер" и для этого специально приехал в Екатеринбург. Сотрудники российских силовых структур вели слежку за ним, а телефон прослушивали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 28 февраля 2023 года стало известно, что в России открыли дело против отца девочки, которая нарисовала в школе антивоенный рисунок. Уже 2 марта мужчину задержали. Девочку передали в приют.

– С 3 марта Алексей Москалев был отправлен под домашний арест, где и ожидал судилища, не имея возможности видеться с дочерью.

– В итоге мужчину приговорили к двум годам колонии. На оглашении приговора подсудимый не присутствовал: в день заседания он сбежал из-под домашнего ареста.

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