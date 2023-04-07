Задержанного в России журналиста WSJ Гершковича официально обвинили в шпионаже

Корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который был задержан в РФ в конце марта, официально обвинили в шпионаже в пользу США. Об этом стало известно в пятницу, 7 апреля.

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Как сообщили российские СМИ, официальное обвинение журналисту предъявили следователи Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ). Арестованный в Москве гражданин США прокомментировал обвинения в свой адрес. Он заявил, что занимался в РФ исключительно журналистской деятельностью.

"Корреспондент WSJ Эван Гершкович категорически отверг обвинение в шпионаже в интересах своей страны", – заявили в правоохранительных органах России.

Как пишет CNN, московский суд 18 апреля рассмотрит апелляцию адвокатов Гершковича. До 29 мая корреспондент будет находиться в СИЗО "Лефортово".

Напомним, что Гершкович работает в московском бюро американской газеты The Wall Street Journal. РосСМИ писали, что он был задержан в Екатеринбурге якобы при попытке получить секретные сведения.

Арест Гершковича стал первым задержанием американского журналиста по обвинениям Москвы в шпионаже со времен холодной войны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Екатеринбурге 29 марта задержали корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а Лефортовский суд Москвы арестовал его по делу о шпионаже и отправил в СИЗО.

– В РФ считают, что Гершкович якобы "шпионил по заданию США" и собирал информацию об одном из предприятий российского ВПК. Издание отреагировало на инцидент и потребовало освободить своего сотрудника. С таким же требованием выступили редакции 30 мировых СМИ.

– Также стало известно, что перед задержанием журналиста сотрудники российских силовых структур вели слежку за ним. Телефон репортера прослушивался.

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