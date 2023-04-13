Путин лично отдал приказ арестовать журналиста WSJ Гершковича – Bloomberg

По данным СМИ, президент России Владимир Путин лично отдал приказ о задержании корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Американца арестовали в конце марта по подозрению в шпионаже.

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова осведомленных лиц. Такое решение российского диктатора свидетельствует о том, что он не настроен на возвращение к стабильным отношениям со США.

"Одобрение этого шага российским президентом отражает растущее влияние кремлевских сторонников жесткой линии, настаивающих на углублении конфронтации с Вашингтоном, которую они считают необратимой", – сказано в сообщении.

Соединенные Штаты Америки и их союзники осудили задержание Россией американского журналиста по обвинению в шпионаже, которое стало первым со времен холодной войны.

"Это должно стать настоящим тревожным звоночком не только для США, но и для всего Запада. Это сигнализирует о том, что в понимании Путина нет возвращения к стабильным и надежным отношениям", – говорит президент Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова.

Напомним, что Гершковича в РФ официально обвинили в шпионаже в пользу США. Он отверг обвинения и заявил, что занимался в РФ исключительно журналистской деятельностью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Екатеринбурге 29 марта был задержан корреспондент московского бюро газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, а Лефортовский суд Москвы арестовал его по делу о шпионаже и отправил в СИЗО.

– В РФ считают, что Гершкович якобы "шпионил по заданию США" и собирал информацию об одном из предприятий российского ВПК. Издание отреагировало на инцидент и требовало освободить своего сотрудника. С таким же требованием выступили редакции 30 мировых СМИ.

– Также стало известно, что перед задержанием журналиста сотрудники российских силовых структур вели слежку за ним. Телефон репортера прослушивался.

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