Адвокат Саакашвили предупредил о намерении властей убить экс-президента

Адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили заявил, что действующие власти собираются "ликвидировать" задержанного политика. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили назвал эти обвинения бредом.

Об этом сообщает агентство IPN. По словам юриста, убийство бывшего главы государства якобы произойдет в тюремной больнице, куда его перевезут из Руставской тюрьмы.

"Власти после перевода Саакашвили в тюремную больницу намерены имитировать там бунт заключенных, который завершится ликвидацией", – сказал адвокат Ника Гварамия.

По словам защитника, он располагает информацией о том, что "в тюремную больницу поместили специального заключенного, который об этом позаботится".

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В то же время глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили отверг все обвинения и подчеркнул, что убивать Саакашвили никто не намерен. Слухи о возможной "ликвидации" он связал со стремлением посеять панику перед выборами.

Гарибашвили также добавил, что в случае ухудшения здоровья задержанного переведут в тюремную больницу, а не городскую – так как "в Грузии нет исключений ни для одного заключенного".

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