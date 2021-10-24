Адвокат Саакашвили предупредил о намерении властей убить экс-президента
Адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили заявил, что действующие власти собираются "ликвидировать" задержанного политика. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили назвал эти обвинения бредом.
Об этом сообщает агентство IPN. По словам юриста, убийство бывшего главы государства якобы произойдет в тюремной больнице, куда его перевезут из Руставской тюрьмы.
"Власти после перевода Саакашвили в тюремную больницу намерены имитировать там бунт заключенных, который завершится ликвидацией", – сказал адвокат Ника Гварамия.
По словам защитника, он располагает информацией о том, что "в тюремную больницу поместили специального заключенного, который об этом позаботится".
В то же время глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили отверг все обвинения и подчеркнул, что убивать Саакашвили никто не намерен. Слухи о возможной "ликвидации" он связал со стремлением посеять панику перед выборами.
Гарибашвили также добавил, что в случае ухудшения здоровья задержанного переведут в тюремную больницу, а не городскую – так как "в Грузии нет исключений ни для одного заключенного".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. В СИЗО экс-президент объявил голодовку и призвал оппозиционные партии объединиться.
Позже в сети появилось видео его задержания. Политика заковали в наручники, когда он гостил в доме знакомого. В кадр также попал стол с хинкали и водкой.
В соцсетях были опубликованы обращения от имени Саакашвили. В одном из них экс-президент назвал себя пленником грузинских властей. До этого он говорил, что является "узником Путина".
4 октября в Грузии сторонники Саакашвили вышли на митинг возле тюрьмы, где держат политика. Люди требовали немедленного освобождения политика.
На фоне новостей об аресте экс-главы государства в больницу попал его отец – Николоза Саакашвили. Известно, что у пожилого мужчины случился сердечный приступ.