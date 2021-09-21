Оппозиционные партии в Раде выступили против отставки Разумкова и назвали причину

Большинство представителей оппозиционных фракций в парламенте выступают против вероятной отставки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Его считают наибольшим профессионалом в составе партии "Слуга народа", который, в первую очередь, представляет интересы государства, а не отдельной группы.

Такого мнения придерживаются лидеры фракций "Европейская солидарность", "Оппозиционный блок – За жизнь", "Голос" и "Батькивщина, передает агентство "Интерфакс-Украина". Политики считают, что вся информационная атака против Разумкова стала результатом его нежелания становиться "ручным" и учитывать порой противоречивые мнения в парламенте.

"Мы не станем поддерживать отставку Разумкова, это точно. Он справляется со своей задачей, и мы не жалеем, что всем составом поддержали его назначение", – указал глава немногочисленной фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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"Разумков пришел вместе с президентом и вместе с президентом отвечает за весь "балаган", что происходит в стране. Однако стоит отдать ему должное – он старается балансировать и соблюдать независимость института законодательной власти. Наша фракция не голосовала за назначение этого спикера, но, боюсь, осталась единственной, которая не станет голосовать за его отставку", – пояснила позицию коллег от "ЕС" Ирина Геращенко.

"Я считаю, что спикер занимает абсолютно государственную позицию, потому он с уважением относится и к своей провластной фракции и к оппозиции, даёт возможность высказаться, он придерживается регламента. Его хотят убрать только потому, что он отказался следовать "ручным" командам, это абсолютно неправильно", – убежден лидер парламентской "ОПЗЖ" Юрий Бойко.

Такого же мнения придерживаются и представители фракции "Батькивщина", при этом они отмечают, что разговоры об увольнении Разумкова довольно преждевременны, а сами "слуги" на такой шаг пойти пока не готовы.

"Тогда это будет просто означать, что первый номер их партийного избирательного списка на выборах в Раду станет очередной жертвой действующего режима, о которую вытерли ноги. И тогда уже всем будет понятно, кому на самом деле эти "слуги" служат", – подчеркнул заместитель главы этой фракции Сергей Соболев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава парламента Дмитрий Разумков заявил о готовности обратиться в правоохранительные органы, чтобы расследовать природу слухов о вознаграждении для депутатов от 50 тыс. грн., которые проголосуют за его отставку.