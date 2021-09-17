За должность не держусь: Разумков прокомментировал слухи об отставке

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подтвердил, что знает о слухах, якобы его хотят отправить в отставку, а также высказался о давлении. Коллега нардепа, лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия "ненавязчиво" намекнул на то, что снять с должности Разумкова может монобольшинство.

Соответствующие заявления прозвучали в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась в пятницу, 17 сентября, на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналист Савик Шустер попросил Разумкова прокомментировать информацию, якобы на нардепа давят и могут снять с должности главы Верховной Рады.

"Касательно давления – ну не знаю", – с улыбкой сказал "слуга народа". "С одной стороны, когда ты находишься на больничном, а тебе начинают менять охрану, – для кого-то это, наверное, было бы давлением", – продолжил он.

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Разумков сказал, что сам это давлением не считает, поскольку до должности главы ВР обходился без охраны и после планирует делать так же.

Разговоры об отставке действительно есть, отметил политик, и некоторые доходят до него. Он подчеркнул, что "держаться за должность" не будет.

"Я пошел на нее для того, чтобы работать. И буду работать дальше, если мне позволит это делать Верховная Рада", – сказал "слуга".

Процедуры смены главы парламента есть, они понятны и просты и если такое желание есть – "пожалуйста", как высказался народный депутат. Разумков пообещал, что сразу же выдаст необходимые документы.

"Я сегодня продолжаю работать как глава Верховной Рады и в отставку точно не собираюсь. Что важно: что я не допускал, извините за такой сленг, беспредела в парламенте в течение двух лет, и сейчас этого не допущу. Я буду стоять на страже закона", – заявил нардеп.

По словам парламентария, может это "кому-то не нравится", но его так воспитали родители и меняться он не будет.

Когда Разумков закончил свой комментарий, ведущий дал слово Арахамии. Тот сказал, что с главой ВР "в хороших добрососедских отношениях". "Имеется ввиду, что мы рядом: он на трибуне, мы зале", – пояснил политик.

Глава фракции "Слуга народа" продолжил, сказав, что хочет отметить лишь "один маленький акцент": председателя парламента не выбирают, а делегируют.

"И монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это надо всегда помнить", – сказал Арахамия, возможно, обращаясь к коллеге-"слуге".

Как ранее писал OBOZREVATEL, председатель Верховной Рады Украины Разумков уже во второй раз заразился COVID-19. Узнал он об этом случайно 10 сентября. Еще в августе парламентарий публично признался, что на тот момент вакцинирован против коронавирусной болезни не был.