Зеленский: РФ выпустила по Украине уже 2014 ракет, боевые самолеты врага 2682 раза залетали на нашу территорию

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что Россия с начала вторжения в Украину запустила по нашей стране уже 2 014 ракет. Это неизбежно приводит к разрушению гражданской инфраструктуры и, что еще страшней, – к человеческим жертвам, трагедиям.

Об этом президент рассказал, традиционно обращаясь к украинцам, поделившись данными за 70-й день войны. В этот раз он совместил национальное обращение с выступлением перед британским народом на благотворительном вечере Brave.

"Кроме ракет, зафиксировано 2682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. Ни одно из них не проходит бесследно для нашей земли. Если взять только медицинскую инфраструктуру, то на сегодняшний день российские войска уничтожили или повредили уже почти 400 учреждений здравоохранения. Это больницы, роддомы, амбулатории", – с огорчением обозначил Зеленский.

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При этом глава нации подчеркнул, что военная агрессия РФ привела к полной остановке лечения онкобольных украинцев. Во временно оккупированных южных и восточных районах Украины – просто катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам: остро не хватает даже простейших препаратов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– гарант Украины Зеленский в режиме видеоконференции пообщался с 43-м президентом США Джорджем Бушем-младшим. Тот заверил, что США постоянно поддерживают нашу страну и это не только позиция Белого Дома, но и самих американцев;

– запуск ракет оккупантами по Днепропетровщине 3 мая нанес серьезный ущерб железнодорожной инфраструктуре региона. Также пострадал один местный житель;

– в то же время западные издания, ссылаясь на достоверные источники, сообщили, что Москва стремительно истощает собственный арсенал высокоточных ракет, а пополнять ресурс у нее просто нет ресурсов и технической возможности.