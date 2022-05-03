Ракеты РФ повредили ж/д инфраструктуру на Днепропетровщине: детали

Вечером во вторник, 3 мая, российские войска ударили ракетами по Днепропетровщине. Два вражеских снаряда упали в Каменском районе.

Ракетами оккупантов сильно повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

В результате вражеского обстрела один человек был ранен.

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Движение поездов было временно остановлено.

"Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не ясно", – написал Резниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за ряда ракетных ударов, которые вечером 3 мая российские оккупанты нанесли в разных регионах Украины, произошла задержка поездов. Обстрелы привели к повреждению инфраструктурных объектов.