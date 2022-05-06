'Россию раздражает близость Украины и Британии!' Зеленский заявил о мощном тандеме двух стран

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 мая, выступая на благотворительном вечере Brave обратился к народу Великобритании. Свое обращение к британцам политик объединил с ежедневным посланием к украинцам из-за войны, начатой Россией.

Глава украинского государства подчеркнул, что Россию раздражает близость Украины и Британии, это означает, что страны действительно мощно защищают свободу в Европе. Видео опубликовала пресс-служба президента в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Зеленский отметил, что сегодня одной из заметных новостей стало сообщение о его разговоре с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. По словам президента, каждый раз, когда проходят такие переговоры, это важно для Украины и не менее важно для Британии.

Видео дня

"Ибо это – и о несокрушимости, и о смелости, и о лидерстве, которое мы демонстрируем вместе – украинский и британский народы. В защите свободы, нашей общей свободы", – сказал он.

Президент подчеркнул: если бы все в мире были такими же смелыми как Украина и Британия, то война бы уже закончилась

"Но мы еще должны бороться. Бороться. Как ты, Борис, сказал, обращаясь к нашей Верховной Раде позавчера, мы еще пишем одну из самых победных глав нашей истории", – добавил политик.

Президент сообщил, что российские войска сегодня продолжали бомбардировку украинских городов. Позавчера, когда Джонсон выступал в парламенте, армия РФ нанесла по Украине 15 ракетных ударов, а вчера таких ударов было только семь.

Всего за время войны российская армия использовала против Украины уже 2014 ракет, повреждено около 400 окладов здравоохранения.

"Зафиксировано 2682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. Каждый из таких "прилетов" – это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры. Если взять только медицинскую инфраструктуру, то на сегодняшний день российские войска уничтожили или повредили уже почти 400 учреждений здравоохранения. Это больницы, роддома, амбулатории", – сообщил Зеленский.

По словам политика, во временно оккупированных районах Украины на востоке и юге катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам не хватает даже самых простых препаратов.

"Россия принесла в Украину, в Европу такие проблемы, которые мы и представить не могли еще несколько месяцев назад. Это фактически полное отсутствие лечения для больных раком. Это крайне усложненный или полностью отсутствующий доступ к инсулину для больных сахарным диабетом. Это невозможность провести хирургические операции... Это даже просто нехватка антибиотиков!" – сообщил он.

С помощью ООН и Международного комитета Красного Креста спасательная операция из Мариуполя была продолжена. Уже более 150 человек из "Азовстали" и свыше 300 из самого Мариуполя и окрестностей, вышедших на этой неделе гуманитарным коридором, получают помощь.

Зеленский сообщил, что российские обстрелы и штурм "Азовстали" не прекращаются. В то же время, там еще есть гражданские – женщины и дети. Они более двух месяцев находятся под постоянными обстрелами и бомбежками.

По его словам, Украина делает все возможное и для спасения военных из "Азовстали".

"Ожидаем действенного режима "тишины". Делаем все, чтобы найти решение для спасения и наших военных. Героев, держащих оборону Мариуполя против преобладающего количества оккупантов. Там разные подразделения. У них много раненых. Но они не сдаются. Они держат позиции. Не сдаемся и мы. Ежедневно вся команда ищет такой вариант, который позволит обеспечить безопасность этим людям. И я благодарен всем, кто помогает", – отметил президент.

Глава государства сообщил, что обратился к участникам донорской конференции высокого уровня, которая прошла в Варшаве. На ней было собрано 6,5 миллиарда долларов – по словам Зеленского, это лишь часть того, что действительно нужно восстановить нормальную жизнь в Украине после российского вторжения.

"Мы призываем к сотрудничеству и поддержке каждого и каждого. Всех, для которых свобода имеет значение. Поэтому сегодня же состоялся и запуск United24 – глобальной инициативы, объединяющей людей со всего мира вокруг желания помочь Украине. И я приглашаю вас присоединиться к этой инициативе!" – сказал он.

Президент добавил, что ежемесячно Украина нуждается в 7 миллиардах долларов на покрытие дефицита государственного бюджета.

"В общем, уже посчитано более 600 миллиардов долларов на восстановление того, что российская армия разрушила. Просто представьте этот масштаб! Поэтому каждое проявление поддержки, каждая искренняя помощь Украине имеют значение. В частности, и ваша сегодня", – добавил политик.

За десять недель войны 11 672 защитника и защитницы уже отмечены государственными наградами за мужество и эффективную защиту Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в режиме видеоконференции пообщался с 43-м президентом США Джорджем Бушем-младшим. Темой разговора была война против российских захватчиков.