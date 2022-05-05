"У украинцев всегда будет поддержка": Зеленский поговорил с Джорджем Бушем

Президент Украины Владимир Зеленский в режиме видеоконференции пообщался с 43-м президентом США Джорджем Бушем-младшим. Темой разговора была война против российских захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента. Отмечается, что Зеленский выразил благодарность американцам за настоящую помощь и искреннюю поддержку.

"Американцы откровенные, открытые люди, и я чувствую это. У нас общие ценности. Я чувствую, что это – от сердца. … Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки, американский народ. Я видел, как люди в США относятся к нам в соцсетях, как они выходят на улицы, поддерживают Украину с флагами", – сказал президент Украины.

Видео дня

Джордж Буш выразил поддержку Владимиру Зеленскому и всему украинскому народу в борьбе с российским агрессором.

"Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы будете делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка – если вы будете продолжать бороться так, как сейчас", – ответил 43-й президент США.

Также Владимир Зеленский пригласил Джорджа Буша посетить Украину в любое удобное для него время.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Сторонам удалось оставить в прошлом прежние разногласия. Пользуясь случаем, Зеленский пригласил Штайнмайера и его правительство в Киев.

Также недавно Зеленский провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Президент Украины поблагодарил его за содействие в успешном проведении первого этапа эвакуации мирного населения из металлургического комбината "Азовсталь".

Кроме этого, Владимир Зеленский обратился в Евросоюз и призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Также он напомнил о необходимости применить к процессу вступления Украины в Евросоюз сокращенные процедуры.