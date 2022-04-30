У РФ не хватает высокоточных ракет: Financial Times написала о переброске 'Калибров' из других частей страны

Россия стремительно истощает свои запасы высокоточных ракет "Калибр" в войне против Украины, а заводы неспособны производить их в нужном количестве. Москва уже преступила к переброске "Калибров" с других стратегических направлений.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в Пентагоне и Западных чиновников. Введенные санкции также стали причиной военного дефицита в РФ.

"Их запасы ограничены, они истощаются, и мы видим, что им приходится перевозить ракеты "Калибр" с других стратегических направлений, где они могут храниться", – заявил FT один из западных чиновников.

Он отметил, что это явное свидетельство того, что запасы высокоточного оружия РФ сокращаются, в частности, и благодаря санкциям стран Запада, которые мешают РФ производить новые ракеты.

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В Пентагоне отмечают, что именно из-за отсутствия высокоточного вооружения российские оккупанты забуксовали на Донбассе, где их продвижение отстает уже на несколько дней от поставленных целей.

"Мы считаем, что они должны были продвинуться гораздо дальше в плане полного окружения украинских войск на востоке. На самом деле, они и близко не могут соединить север с югом, поскольку украинцы продолжают сопротивляться", – заявил высокопоставленный представитель Минобороны США.

Сейчас, как отметили в Пентагоне, РФ приходиться воевать на Донбассе "тупыми бомба" (боеприпасами, не имеющими точного наведения. – Ред.).

"Мы считаем, что это говорит о проблемах, которые испытывают россияне с пополнением запасов (высокоточных ракет. – Ред.)", – сказал представитель Минобороны США.

Западный чиновник отметил, что трудности РФ с пополнением запасов управляемого оружия вызваны как "качеством ее промышленной базы", так и санкциями, которые ограничивают способность Москвы обеспечивать военных РФ нужным вооружением, "когда это необходимо для достижения эффекта на поле боя".

Оценивая в целом ситуацию на Донбассе, в Пентагоне отметили, что прогресс РФ там "медленный и неравномерный", поскольку украинские защитники жестко отвечают на попытки оккупантов продвинуться. Не помогает оккупантам и переброска сил из Мариуполя, которая идет медленно, отметил американский чиновник.

В Пентагоне также отмечают, что РФ пытается помешать Украине пополнить и усилить войска на юге и востоке, подвергая бомбардировкам центральную и западную часть страны.

Недавние удары по жилым района Киева, как считают в США, "могли быть промахами".

Отметим, что спутники Maxar в пятницу, 29 апреля, засняли в порту оккупированного Севастополя погрузку ракет на подлодку.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны против Украины, РФ выпустила уже 1300 ракет. Их общая стоимость, по оценкам Forbes, составляет около 7,5 млрд долларов.