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Зеленский заявил, что в Украине из-за войны полностью прекратилось лечение больных раком

Марина Погорилко
Война в Украине 2022
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В Украине нет лечения рака и острого дефицита лекарств

Сегодня в Украине в результате российской полномасштабной агрессии полностью остановлено лечение больных раком. Также начались проблемы с доступом к инсулину и нехватка антибиотиков.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на благотворительном вечере Brave Ukraine, транслировавшегося в эфире единого информационного марафона "UAвместе". По его словам, острая нехватка даже самых простых препаратов ощущается на востоке Украины.

Зеленский выступил на благотворительном вечере Brave Ukraine
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"Во временно оккупированных районах Украины на востоке и на юге катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам, не хватает даже самых простых препаратов. Россия принесла в Украину и Европу такие проблемы, которые мы представить не могли еще несколько месяцев назад – это фактически полное отсутствие лечения больных раком, это крайне осложненный или полностью отсутствующий доступ к инсулину для больных сахарным диабетом, это невозможность провести хирургические операции

Кроме того, по словам Зеленского, с начала полномасштабного вторжения российские войска уничтожили или повредили около 400 учреждений здравоохранения, а именно: больницы, роддома, амбулатории и т.д.

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Напомним, что ранее в ГУР Минобороны сообщили, что российские захватчики уничтожают медицинскую инфраструктуру на оккупированных территориях Украины. В результате люди оказываются отрезанными от медицинских услуг. Медучреждения закрываются, врачей не хватает, а доставка лекарств с подконтрольных Украине территорий врагом запрещена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за военных действий не работает около 50% аптек. Многие фармацевты уволились или не могут выходить на работу из-за вынужденного переезда. Кроме того, возникли проблемы с логистикой.