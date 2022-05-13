'Воюют по бумажным картам 1980-х годов': глава британского Минобороны очертил будущее поражение Путина

Пилоты в российских самолетах прикрепляют к приборным панелям устройства GPS, чтобы ориентироваться в пространстве, поскольку не могут полагаться на встроенные навигационные системы в летательных аппаратах. В кабинах сбитых истребителей даже находят бумажные карты еще 1980-х годов.

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что российская армия недостаточно оснащена для затяжной войны в Украине. Он выразил уверенность, что РФ уже потерпела поражение на нескольких фронтах, сообщает The Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

По его мнению, российским военным генералам можно предъявить плохое планирование и подготовку к войне, проблемы с оборудованием, снабжением, а также общее моральное разложение в армии.

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"Почти ни один из их самолетов не оснащен средствами ситуационной осведомленности и цифрового управления боем. Часто находят самолеты с бумажными картами Украины 1980-х годов. Приемники GPS были обнаружены приклеенными к приборным панелям сбитых российских Су-34, чтобы пилоты знали, где они находятся, из-за низкого качества их собственных систем", – заявил Уоллес.

Такие же проблемы с артиллерией и бронетехникой, из-за чего их невозможно использовать для военных маневров, а только для ведения неизбирательного огня.

Уоллес также обратил внимание на то, что уже после второй недели войны Россия резко снизила использование в воздухе высокоточного оружия в связи с его малым количеством.

Развитие событий на фронте показывает, что Путин и его армия не готовились к затяжной войне, а рассчитывали на блицкриг. Теперь все усугубилось для оккупантов, поскольку в Украину продолжает поступать современное высокоточное вооружение из стран Запада, а у захватчиков оно заканчивается, и в будущем возникнут еще большие проблемы. Из-за введенных санкций РФ лишилась необходимых комплектующих для производства военной техники, поэтому военные предприятия просто остановят работу.

Уоллес выразил уверенность, что российский диктатор Владимир Путин в перспективе уже потерпел поражение, не имея возможности производить тяжелое вооружение в своей стране. Он также заявил, что советская манера управления наложила отпечаток и на деятельность нынешнего руководства России.

"Тогда поведение диктовалось страхом и подхалимством, и сегодняшние российские вооруженные силы до сих пор несут этот советский отпечаток – отпечаток безнравственности и коррупции", – сказал британский министр.

Путин управляет бандитскими методами, его окружение во всем потакает своему лидеру, утратив всякое понятие чести и морали, поэтому они не заслуживают своего дня победы – их ожидает только бесславное неизбежное поражение в Украине, подытожил Бен Уоллес.

Напомним, 25 апреля защитники Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ракетой из ЗРК "Бук-М1" в Балаклейском районе на Харьковщине.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Великобритании призвали западные страны продолжать предоставлять военную помощь Украине, пока украинцы не очистят свою территорию от российских захватчиков полностью, включая оккупированные части Донбасса, а также Крым и Севастополь. Если Запад позволит России победить, Кремль не остановится и пойдет войной на другие страны Европы. При этом не исключено, что война будет длительной и может растянуться на годы. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.