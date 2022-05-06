России из-за санкций уже не хватает самолетов: первая компания столкнулась с проблемами

Российская авиакомпания "Аврора", которая летает на дальний восток, столкнулся с критической нехваткой самолетов. Дефицит возник на фоне санкций, в результате которых часть самолетов пришлось отдать лизингодателям.

Об этом сообщает издание rbc.ru. Чтобы хоть как-то справится с проблемой, компания привлекает чужие самолеты. "Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" столкнулась с нехваткой самолетов для перевозки пассажиров внутри Дальневосточного федерального округа (ДФО), рассказал РБК источник в самой "Авроре" и два близких к ней источника". – говорится в публикации.

Также в Россию запретили поставлять запчасти и комплектующие для авиатехники, крупные международные компании отказались от техобслуживания.

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"Авиакомпания работает над решением всех вопросов поддержания летной годности и технического обслуживания эксплуатируемых воздушных судов с учетом тех мер, которые были в последнее время предприняты правительством", – рассказали собеседники издания.

Ранее же в России официально признали, что украли самолеты, принадлежащие странам, которые ввели против нее санкции. Такое заявление на одном из совещаний сделал министр транспорта России Виталий Савельев.

На этом совещании чиновники говорили о том, что через два-три года, когда возникнет такая необходимость, они не смогут обслуживать самолеты на территории западных стран. Тогда-то из уст Савельева и вырвалось признание.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия с 2000-х годов пытается разрабатывать собственные самолеты МС-21. В результате наложенных на странe санкций и из-за отказа большинства компаний сотрудничать с государством, которое развязало бессмысленную и кровавую войну против Украины, компоненты для "российских самолетов" перестали поставлять. Планы о производстве четырех самолетов к 2024-му сорвались.