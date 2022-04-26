Вот так работают защитники: уничтожение российского истребителя Су-34 показали изнутри украинского 'Бука'. Видео

Защитники Украины 25 апреля поразили десять воздушных целей российских оккупантов. Среди них – истребитель-бомбардировщик Су-34, сбитый с зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1".

Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Также на странице в Facebook военные поделились кадрами боевой работы расчета ЗРК изнутри (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах показано, как противовоздушная оборона украинских ВС обезвредила российский самолет в Балаклейском районе на Харьковщине. Получив команду на уничтожение вражеской воздушной цели, военный после слов "вижу" и "пуск" нажал кнопку выпуска ракеты.

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Через несколько секунд она вылетает из ЗРК, а еще спустя некоторое время мы видим уже падение истребителя ВС РФ. После на окраине населенного пункта виден мощный взрыв и столб черного дыма.

Предварительно, двое российских летчиков сбитого истребителя катапультировались.

По словам Игната, на Восточном и Южном направлениях оккупанты накануне совершили несколько авианалетов и, традиционно, потеряли три самолета. Кроме Су-34, защитники Украины сбили российские Су-35 и Су-30. Также воины ликвидировали три вражеских крылатых ракеты и четыре беспилотника, вероятно, "Орлан-10".

По данным Воздушного командования "Восток", всепогодный двухместный вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34, вероятно, упал в районе временно оккупированной Балаклеи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее противовоздушная оборона ВСУ сбила российский вертолет Ка-52 ("Аллигатор"). Примечательно, что стоимость одной такой авиамашины ВС РФ составляет около $10 млн.