В Запорожской области оккупанты заставляют фермеров продавать зерно по вдвое заниженным ценам, - ОВА

Российские оккупанты заставляют фермеров Запорожской области продавать зерно по вдвое заниженным ценам. В некоторых случаях они его просто уносят.

Такие действия рашистов являются нарушением правил и обычаев войны. Об этом сообщили в Запорожской военной областной администрации.

"Фермеры Мелитопольского района сообщают, что оккупанты начали скупать зерно вдвое заниженными ценами. У тех, кто отказывается от такого сотрудничества, зерно забирают силой под дулами автоматов", - говорится в сообщении.

При этом в самом Мелитополе местные жители продолжают сопротивляться оккупантам. В частности, ночью неизвестные расклеивают патриотические открытки с текстом "Мелитополь – это Украина".

Видео дня

В целом на Запорожском направлении противник проводит перегруппировку, а также осуществляет наращивание подразделений артиллерии, чтобы продолжить свое наступление.

Кроме того, рашисты наносят ракетно-бомбовые удары и совершают артобстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых районов в населенных пунктах области. При этом они начали распространять дезинформацию о якобы захвате самого Запорожья, Харькова и Киева.

Отметим, что вторжение страны-террориста в Украину значительно подорвало сельскохозяйственное производство. Урожай зерновых в нашем государстве в 2022 году, вероятно, будет примерно на 20% меньше, чем в 2021-м. Посевные площади сократятся из-за нападения РФ. Украина – четвертый по величине производитель и экспортер сельскохозяйственной продукции в мире. Сокращение поставок зерна из нашей страны создаст инфляционное давление, а мировые цены на зерно увеличатся.

Напомним, военнослужащие России похитили на территории Украины двух граждан Британии, занимавшихся волонтерством. Это произошло в Запорожской области.

Как сообщал OBOZREVATEL :