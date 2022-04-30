На Запорожье оккупанты выкрали двоих волонтеров из Великобритании, связи с ними нет

Военнослужащие России похитили на территории Украины двух граждан Великобритании, занимавшихся волонтерством. Это произошло в Запорожской области.

О военном преступлении, которые российские оккупанты в очередной раз совершили на территории украинского государства, сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации в Telegram. О похищении британцев стало известно еще 25 апреля.

Где сейчас находятся волонтеры, данных нет. В ЗОВА отметили, что иностранцы были вовлечены в организацию эвакуации на территории области.

"Российские оккупанты похитили двух волонтеров из Великобритании. По данным следствия, 25 апреля военнослужащие России похитили двух волонтеров, которые были привлечены к организации и обеспечению эвакуационных коридоров на территории Запорожской области. В настоящее время их местонахождение неизвестно", – говорится в сообщении.

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Напомним, что накануне издания The Guardian сообщило, что на войне в Украине погиб бывший солдат британской армии Скотт Сибли, ранее служивший в Ираке. Еще один гражданин Великобритании в настоящее время считается пропавшим без вести.

Еще двое британских добровольцев было захвачено российскими войсками в окруженном Мариуполе. Эйден Эслин и его товарищ британский боец Шон Пиннер сдались после того, как у их подразделения закончились боеприпасы.

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